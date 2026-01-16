Concentració de suport a Maduro a Terrassa

Una quarantena de persones de la comunitat veneçolana de Terrassa es s'han concentrat aquest divendres al Raval de Montserrat, davant de l’Ajuntament, per protestar contra la detenció de Nicolás Maduro i Cilia Flores, la seva dona, per part dels Estats Units. L’acte, de caràcter reivindicatiu, ha volgut expressar el rebuig a qualsevol ingerència estrangera en els afers interns de Veneçuela.\r\n\r\nEls participants han mostrat banderes veneçolanes i pancartes, entre les quals destacava el lema “Defensem la sobirania de Veneçuela Bolivariana”, i han corejat consignes a favor del respecte a la voluntat del poble veneçolà. Segons el Comitè Bolivarià de Terrassa, entitat convocant, la concentració respon al rebuig a les agressions imperialistes al seu país.\r\n\r\nL’acció s'ha desenvolupat de manera pacífica i va aplegar persones de diferents edats i ètnies per denunciar el que qualifiquen d’atac polític i judicial contra Veneçuela i el seu president. \r\n