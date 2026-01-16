Terrassa

Concentració de suport a Maduro a Terrassa

L'acte ha aplegat una quarantena de persones

  • La concentració veneçolana al raval de Montserrat -

Publicat el 16 de gener de 2026 a les 19:58

Una quarantena de persones de la comunitat veneçolana de Terrassa es s'han concentrat aquest divendres al Raval de Montserrat, davant de l’Ajuntament, per protestar contra la detenció de Nicolás Maduro i Cilia Flores, la seva dona, per part dels Estats Units. L’acte, de caràcter reivindicatiu, ha volgut expressar el rebuig a qualsevol ingerència estrangera en els afers interns de Veneçuela.

Els participants han mostrat banderes veneçolanes i pancartes, entre les quals destacava el lema “Defensem la sobirania de Veneçuela Bolivariana”, i han corejat consignes a favor del respecte a la voluntat del poble veneçolà. Segons el Comitè Bolivarià de Terrassa, entitat convocant, la concentració respon al rebuig a les agressions imperialistes al seu país.

L’acció s'ha desenvolupat de manera pacífica i va aplegar persones de diferents edats i ètnies per denunciar el que qualifiquen d’atac polític i judicial contra Veneçuela i el seu president. 

