Malestar a Sant Pere Nord pel canvi en la gestió de la ludoteca: “No volem que es converteixi en un esplai”

L’Associació de Veïns de Sant Pere Nord ha aixecat la veu d’alarma davant el canvi de model de gestió de la ludoteca del Casal Cívic i Comunitari anunciat per la Generalitat. Els veïns han rebut recentment una carta en què s’informa que, a partir de l’1 de gener, el servei —fins ara de gestió pública directa— passarà a mans de l’empresa Estudi 6, que ja coordina els tallers i activitats del mateix equipament i d’altres casals del territori.
Segons la comunicació oficial, la ludoteca s’integrarà dins el programa socioeducatiu Jugar i Descobrir, adreçat a infants de 4 a 12 anys, i es mantindran tant les propostes lúdiques com l’orientació educativa. Tot i això, l’Associació de Veïns considera que la privatització pot comportar una reducció del servei i un debilitament del seu valor pedagògic.
El president de l’entitat veïnal, Emiliano Martínez, assegura que “per les informacions que tenim, aquest canvi de gestió, d’una entitat pública com la Generalitat a una concessió privada, reduirà el servei de la ludoteca, tant en quantitat com en qualitat”. Segons afirma, l’equip actual d’educadors marxarà al gener i és probable que els nous professionals no tinguin la mateixa formació: “Sospitem que els treballadors no seran educadors, seran monitors. La ludoteca passarà a ser una cosa semblant a un esplai”.
Martínez també alerta d’una possible disminució de l’horari, que actualment és de tres hores i mitja cada tarda. “Ara podria quedar en dues hores”, lamenta. Recorda que aquest espai “ajuda molt les famílies treballadores que no es poden permetre activitats extraescolars” i que el servei “és gratuït, té una alta demanda i llista d’espera; si es fa menys servei, pitjor es podrà resoldre l’excés de demanda”.
Els veïns també defensen el vincle comunitari que s’ha generat entre els usuaris de la ludoteca i la gent gran que ocupa la resta de l’equipament. “Els treballadors entraran nous i no coneixeran l’ecosistema; partiran de zero”, afirma Martínez.
L’Associació de Veïns ha sol·licitat reunions amb la regidora d’Educació i amb el regidor de Districte per demanar que es mantingui la gestió pública. Malgrat les reticències, l’entitat assegura que farà un seguiment del nou servei “per mirar que l’empresa Estudi 6 compleixi la seva paraula de mantenir les propostes lúdiques i l’orientació educativa”.