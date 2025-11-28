Ramon Espadaler: "El Pavelló Hospitalari Penitenciari de Terrassa és un equipament singular i excepcional"

El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, ha visitat aquest divendres el Pavelló Hospitalari Penitenciari de Terrassa amb l’objectiu de conèixer de primera mà el funcionament del centre, la realitat quotidiana dels pacients penitenciaris i les necessitats dels professionals que hi treballen. Espadaler ha remarcat el caràcter “singular i excepcional” d’aquest equipament, únic a l’Estat espanyol i amb pocs equivalents a Europa.
“El que ens trobem aquí és un centre de referència per la seva condició d’hospital penitenciari. I també un espai on cal recordar l’ordre dels factors: primer són persones, després pacients i, finalment, persones privades de llibertat”, ha subratllat el conseller. Espadaler ha insistit que els interns que hi arriben ho fan per prescripció mèdica, i que reben l’atenció que correspon a qualsevol ciutadà en situació de vulnerabilitat.
Durant la seva visita, el conseller ha volgut agrair la feina del personal que hi treballa: sanitaris, funcionaris de presons i Mossos d’Esquadra, tres departaments que conflueixen en l’atenció d’un col·lectiu especialment fràgil. “Parlem d’una doble vulnerabilitat: són persones vulnerables que, a més, tenen un problema de salut que requereix hospitalització”, ha remarcat.
Espadaler ha destacat la coordinació fluida entre Justícia, Salut i Interior, així com amb altres departaments com Educació, Empresa i Ocupació o el Centre de Tecnologies de la Informació, atesa la complexitat en la gestió de dades sanitàries i penitenciàries.
Millores de l'espai
Preguntat sobre possibles millores al pavelló, Espadaler ha explicat que la visita no estava centrada en qüestions d’infraestructura, tot i que ha confirmat que el Departament de Justícia ja treballa en inversions de manteniment i actualització, coordinadament amb l’Institut Català de Salut i amb la Direcció General d’Infraestructures. “Sempre calen inversions permanents en els centres penitenciaris, també en aquest”, ha assenyalat.
Sobre els episodis puntuals de fugues de pacients durant trasllats hospitalaris, el conseller ha demanat contextualitzar-los: “Tot és millorable, però estem parlant de casos molt excepcionals. Els Mossos d’Esquadra fan un servei molt eficient, amb expertesa i garanties tant per a interns com per al personal”. Espadaler també ha matisat que, a diferència dels centres penitenciaris convencionals, al pavelló hospitalari no existeix el risc d’entrada de drons, atesa la naturalesa del recinte i l’escassa mobilitat externa dels pacients.