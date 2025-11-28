Mes convois de Ferrocarrils pels caps de setmana i festius previs a Nadal

Els Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) incorporaran més freqüències per als caps de setmana i festius a partir del dissabte 29 de novembre fins el 21 de desembre. Aquesta mesura s'ha pres "amb motiu de l'augment de la demanda dels dies anteriors a les festes de Nadal", han trasmès des de Ferrocarrils en un comunicat.
A la línia S1, que és la que arriba fins Terrassa, s'incorporaran cinc circulacions noves en la franja horària de les 16 h a les 21 h. Pel que fa a la resta del servei de la linia Barcelona-Vallès, s'incrementarà també la freqüència a l'S2 de Sabadell en cinc nous convois i un per a la línia L6 Sarrià.
A més, FGC ha anunciat que, com cada any, es modificaran els horaris de finalització del servei de les nits de Nadal i de Cap d'Any. D'aquesta manera, el dia 24 de desembre (vigilia de Nadal) el servei acabarà a les 23 h, el dia de Nadal hi haurà trens fins les 2 h de la matinada i per Cap d'Any el servei es mantindrà tota la nit a les línies de Barcelona-Vallès.
Per consultarels horaris, els usuaris es podran acudir a la web d'FGC o trucar al telèfon d'atenció al client, el 012.