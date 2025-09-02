Concurs i retrobament d’Amunt i Crits a Encamp

Les colles sardanistes Amunt i Crits han reprès la temporada de concursos amb la tradicional sortida de cap de setmana a Encamp (Andorra), després de les vacances d’estiu. Una setantena de membres de l’entitat van participar en aquesta cita que combina competició i convivència.\r\n\r\nLa colla gran Amunt i Crits i la infantil Petits Amunt i Crits van assolir el primer lloc en les seves categories, mentre que les colles veteranes Continuïtat i Sempre Amunt van quedar en setena i vuitena posició, respectivament. A més, Amunt i Crits va ser l’única colla capaç de resoldre la sardana revessa.\r\n\r\nAquesta setmana ja tornen als assajos habituals.\r\n