ARA MATEIX

Terrassa

Concurs i retrobament d’Amunt i Crits a Encamp

  • Foto de grup en la la primera sortida de l'entitat després de les vacances d'estiu -

ARA A PORTADA

Publicat el 02 de setembre de 2025 a les 19:34

Les colles sardanistes Amunt i Crits han reprès la temporada de concursos amb la tradicional sortida de cap de setmana a Encamp (Andorra), després de les vacances d’estiu. Una setantena de membres de l’entitat van participar en aquesta cita que combina competició i convivència.

La colla gran Amunt i Crits i la infantil Petits Amunt i Crits van assolir el primer lloc en les seves categories, mentre que les colles veteranes Continuïtat i Sempre Amunt van quedar en setena i vuitena posició, respectivament. A més, Amunt i Crits va ser l’única colla capaç de resoldre la sardana revessa.

Aquesta setmana ja tornen als assajos habituals.

Notícies recomenades