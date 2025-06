Terrassa torna a tocar la sort amb el primer premi de la Loteria Nacional

La sort torna a visitar a Terrassa. La ciutat ha estat agraciada, de nou, en una rifa de la Loteria Nacional, en aquest cas, en el sorteig número 51/25, celebrat aquest dijous, 26 de juny.

El primer premi ha recaigut en el número 97.965, molt repartit per tota la geografia estatal. Entre els diversos llocs on s’ha venut hi ha el punt de venda número 12.780 de Terrassa. Es tracta d'una administració, la número 10, ubicada a l'avinguda de Barcelona, 232.

El premi és de 300.000 euros el número i 30.000 euros el dècim.

El mateix primer premi també ha estat venut a 12 establiments més de les províncies d'Almeria, Astúries, Barcelona, Cadis, Còrdova, Madrid, Màlaga, Sevilla i València. En concret, als municipis d'El Ejido, Cacienes, Manresa (en 2 administracions diferents), Cadis, San Lucar de Barrameda, Tarifa, La Carlota, Aranjuez, Màlaga, La Lantejuela i La Pobla de Farnals.

El segon premi del sorteig, dotat amb 6.000 euros el dècim, ha estat per al número 62.412 i ha estat venut a 12 localitats diferents.