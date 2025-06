Mor Tomàs López Cardiel, expresident de l'Epic Casino del Comerç

Tomàs López Cardiel, catedràtic de la Universitat Politècnica de Catalunya de Terrassa i expresident de l'Epic Casino del Comerç ha mort a l'edat de 94 anys.

En una entrevista al Diari de Terrassa fa justament un any, Tomàs López explicava que el seu pare era llicenciat en Ciències Exactes. Ell va seguir un camí alternatiu, i va estudiar Enginyeria Mecànica. “A mi m’agradaven les matemàtiques i la mecànica, i també el tèxtil”. Quan va guanyar les oposicions de catedràtic, la plaça la va guanyar a San Sebastián, on va estar quinze anys. Exercir com a professor el va fer “sentir-me molt bé perquè jo gaudia ensenyant als altres”. L’any 1979 va tornar a Terrassa. A San Sebastián ja va començar a relacionar-se amb el món de l’esport, i de nou a Terrassa va continuar, lligat al bàsquet, i també en altres esports. “Vaig portar el bàdminton a Terrassa”, va recordar. Va ser president de l’Epic, club del qual lamentava el seu final. “Quan vaig arribar hi havia quatre o cinc seccions i quan ho vaig deixar n’hi havia setze”. Ara era el president de l’Associació de Professors Universitaris Jubilats de Catalunya.

La cerimònia de comiat tindrà lloc dissabte, 28 de juny,, a les 11 hores al Complex Funerari Municipal de Terrassa.