Conveni amb la Generalitat per fer habitatge de protecció oficial en quatre solars municipals

Terrassa fa un pas endavant per ampliar el parc d’habitatge públic. L’Ajuntament de Terrassa, la Societat Municipal d’Habitatge i l’Agència de l’Habitatge de Catalunya signaran un conveni que permetrà construir uns poc més de 100 habitatges de protecció oficial (HPO) en quatre solars de titularitat municipal. La firma es tancarà un cop la proposta s’aprovi al ple de desembre. El consistori va oferir inicialment deu solars a la Generalitat per a ús públic; quatre s’inclouen en aquest acord i els altres sis han quedat fora del conveni per ara.
El conveni de col·laboració permetrà activar aquests solars, ja inscrits a la reserva pública, per impulsar les noves promocions, segons es va exposar ahir a la comissió de Territori presidida pel tinent d’alcalde Xavier Cardona.
Les futures promocions se situaran en punts estratègics: concretament, al carrer de Lepant cantonada amb Baldrich, al sector Sala Badrinas; al carrer de Marinel·lo Bosch, a tocar de la residència de gent gran de l’Hiperpiel; al carrer del Gasòmetre, al costat de la promoció de Metrovacesa; i al carrer del Viveret, en una parcel·la contigua a l’escola Bisbat d’Ègara.
L’estratègia es basa en la col·laboració publicoprivada per fer viables els projectes. Un cop signat el conveni, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya assumirà la licitació dels drets de superfície dels terrenys, agrupant-los si cal per garantir la rendibilitat. Seran promotors privats els qui executaran les obres. “Aquesta fórmula permet a la Generalitat agrupar els solars per lots amb altres parcel·les del municipi o de municipis propers per fer més atractiva la licitació als promotors”, van explicar tècnics de l’àrea a la comissió.
L’Ajuntament es compromet a agilitzar els tràmits administratius i les llicències, mentre que la Generalitat actuarà com a suport en la gestió i garant davant possibles conflictes durant l’execució.
Durant la comissió, el regidor Pep Forn (ERC), des de l’oposició, va matisar que la licitació dels solars no garanteix automàticament que s’acabin promovent. El govern va respondre, però, que la Generalitat fa prospeccions prèvies per agrupar parcel·les en lots atractius per als promotors.