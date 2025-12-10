La compravenda es dispara a Terrassa: més de 3.000 habitatges comprats el 2024

L’habitatge a Terrassa continua en plena transformació: el preu mitjà per metre quadrat és avui un 99,2% més alt que el 2014, mentre que la ciutat va encapçalar el 2024 la construcció d’habitatges al Vallès Occidental amb 669 iniciats. També va ser el municipi amb més compravendes, superant les 3.000 operacions i representant prop d’un terç de tota l’activitat comarcal. Aquestes són algunes de les dades destacades de la nova edició de l’informe sobre l’habitatge de l’Observatori del Consell Comarcal del Vallès Occidental.
Un motor constructiu
La construcció d’habitatges a Terrassa manté el seu pes estructural dins del Vallès Occidental. Durant el 2024 es van iniciar a la ciutat 669 habitatges, una xifra que, tot i representar un descens del 25,1% respecte del 2023, continua situant Terrassa com el municipi que més obra nova impulsa. De fet, aquests 669 habitatges equivalen al 26,7% del total de tots els que es van començar a construir a la comarca. Lluny, al darrere, hi apareixen Sabadell, Montcada i Reixac i Sant Cugat del Vallès.
Pel que fa a les obres finalitzades, Terrassa presenta una evolució clarament a l’alça. El 2024 es van acabar 568 habitatges, un 53,9% més que l’any anterior. En el conjunt del Vallès Occidental, el 2024 es van iniciar 2.497 habitatges, un 3,7% més que l’any anterior i la segona xifra més elevada des de la crisi del 2008. A més, la construcció per cada mil habitants (2,6 habitatges iniciats) situa la comarca vuitena en el rànquing català i per sobre de la mitjana autonòmica (1,9).
Rècord de compravendes
Si la construcció confirma el pes de la ciutat, encara és més evident en el mercat de compravenda. El 2024, a Terrassa es van signar 3.063 compravendes, un augment del 25,9% respecte del 2023. Aquesta xifra és la més alta de tota la comarca i representa el 28% del total d’operacions formalitzades al Vallès Occidental.
Dins d’aquest volum, destaca especialment el comportament de l’obra nova: 367 habitatges nous venuts, un increment del 69% en un sol any. Es tracta d’una dada especialment significativa perquè situa Terrassa en línia amb les dinàmiques provincials, on l’interès pel producte nou s’ha intensificat davant l’escassetat d’oferta i la millora de l’eficiència energètica dels nous edificis.
Pel que fa a l’habitatge de segona mà, Terrassa va registrar 2.696 vendes, continuant el patró d’un mercat residencial molt actiu i diversificat. Sabadell, que és el segon municipi amb més moviment, es queda en 2.575 compravendes, gairebé 500 menys que Terrassa.
A escala comarcal, el 2024 es van formalitzar 10.948 compravendes. D’aquestes, 2.235 van correspondre a habitatge nou—la xifra més alta dels últims deu anys—i 8.713 a segona mà. En termes relatius, el Vallès Occidental acumula 11,4 compravendes per cada mil habitants, lleugerament per sota de la mitjana catalana (12,2), però per sobre de comarques veïnes com el Vallès Oriental o el Barcelonès.
El preu del metre quadrat es dispara
El preu de l’habitatge és el gran indicador que revela fins a quin punt el mercat immobiliari a Terrassa està en un moment d’intensa pressió. El 2024, el preu mitjà dels habitatges comprats a la ciutat va ser de 2.179,98 euros/metre quadrat, un 9,4% més que l’any anterior.
Per tipologies, l’habitatge nou va assolir un preu de 2.749 euros/m² un 16% d’augment, mentre que l’habitatge de segona mà es va situar en 2.097,22, amb un increment del 7,3%. Més enllà de l’evolució a curt termini, és especialment revelador observar el canvi de la darrera dècada. El preu del metre quadrat a Terrassa és avui un 23% més alt que el 2019, i un 99,2% més alt que el 2014. Aquesta última xifra situa Terrassa com el tercer municipi de la comarca amb un augment més pronunciat en deu anys i molt per sobre de l’increment mitjà català, que ha estat del 47,4%.
Tot i aquesta escalada, Terrassa manté uns preus notablement inferiors als d’altres municipis vallesans amb renda més alta com Sant Cugat, Cerdanyola, Matadepera o Sant Quirze, i fins i tot Sabadell (2.190,52 euros el metre quadrat).
Al conjunt del Vallès Occidental, el preu mitjà del 2024 se situa en 2.478,16 euros/m²—lleugerament per sobre de Terrassa—amb màxims també en el conjunt de la dècada. L’habitatge nou arriba als 2.884,12 euros/m² i el de segona mà als 2.372,22, increments generals que reflecteixen una pressió similar arreu de la comarca.
Les dades de l’Observatori mostren una Terrassa que guanya pes en la construcció i en el mercat de compravenda, fet que confirma el seu rol com a pol residencial central del Vallès Occidental. La ciutat lidera en nombre d’habitatges iniciats i en operacions de compra, i ho fa en un context d’encariment sostingut dels preus.
Tot plegat dibuixa un mercat actiu, en expansió, però amb un repte evident: l’accessibilitat. Amb un preu que gairebé s’ha duplicat en deu anys, Terrassa afronta una dècada en què la disponibilitat d’obra nova i la regulació de l’oferta seran clau per contenir la tensió i garantir l’accés a l’habitatge.