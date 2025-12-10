Un 13% menys de lloguers en només un any a Terrassa

El mercat del lloguer a Terrassa manté una activitat elevada en un context comarcal marcat per la davallada del nombre de contractes. Durant el 2024 es van signar 3.460 contractes de lloguer a la ciutat, una xifra que, tot i ser un 13% inferior que el 2023, continua sent la més alta del Vallès Occidental. La dada confirma Terrassa com el principal nucli residencial de la comarca també en el mercat arrendatari, després d’un any en què el conjunt del territori ha perdut gairebé una sisena part de les operacions.
Pel que fa als preus, el lloguer mitjà a la ciutat va arribar als 719,90 euros mensuals, un 4,7% més que l’any anterior. A llarg termini, la tendència és encara més significativa: en 10 anys, el lloguer s’ha encarit un 63,3%, un augment superior al que registra el conjunt de Catalunya (56,5%). Tot i aquesta escalada, Terrassa manté un nivell de preus inferior tant a la mitjana catalana (844,13 euros/mes) com a la comarcal (853,10). Els municipis amb els lloguers més cars del Vallès Occidental —Viladecavalls, Sant Quirze del Vallès, Palau-solità i Plegamans, Vacarisses o Cerdanyola del Vallès— superen àmpliament aquests valors, si bé alguns d’ells ho fan en un context de volum reduït d’operacions, fet que pot distorsionar el preu mitjà.
La situació és més complexa si ampliem la mirada a la comarca. El 2024 el Vallès Occidental va registrar 11.891 contractes de lloguer, un 15,7% menys que el 2023, convertint-se en una de les comarques amb el descens més intens de Catalunya. Paral·lelament, els preus van créixer fins als 853,10 euros mensuals, amb un increment del 5,3%, el més alt de tot l’entorn metropolità. Aquesta combinació —menys oferta disponible i més pressió sobre la demanda— explica bona part del comportament del mercat.
En comparació, Catalunya presenta una caiguda menor en el nombre de contractes (–10,8%) i un augment de preus molt més moderat (1%). El nivell de preus del Vallès ja se situa entre els més elevats del país, només per sota del Barcelonès, el Garraf i el Baix Llobregat.