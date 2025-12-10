La postal del centre La Pineda guanya el concurs de nadales de la Fundació Vallparadís

La residència i centre de dia per a persones amb discapacitat intel·lectual La Pineda ha estat la guanyadora del tradicional concurs de postals de Nadal que cada any organitza la Fundació Vallparadís de MútuaTerrassa. La postal, titulada “Flor de Loto”, es convertirà enguany en la felicitació institucional amb què l’entitat desitjarà Bon Nadal i un Feliç 2026.
El certamen, que arriba a la 23a edició, s’ha celebrat aquest matí a la sala MútuaTerrassa de l’Edifici Docent. Hi han participat 22 centres de dia i residències de Gent Gran, Salut Mental i Discapacitat Intel·lectual gestionades per la Fundació Vallparadís, la mateixa xifra que l’any passat.
Una representació de cada centre, formada per professionals i usuaris, ha assistit a l’acte per conèixer el veredicte del jurat, integrat per membres de l’entitat. Després del lliurament dels diplomes, els participants han aprofitat per recitar poemes o interpretar cançons nadalenques coincidint amb l’inici de les festes.
La celebració ha finalitzat amb l’entrega del guardó al centre guanyador. A més d’obtenir el reconeixement, la postal premiada ja s’ha convertit en la imatge del Nadal a MútuaTerrassa i, a partir d’aquesta tarda, es podrà veure penjada a la façana de l’Hospital Universitari durant totes les festes.