Terrassa acull una nova edició de l’Indie Games TRS centrada en la narrativa del videojoc ‘indie’

El Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia (CITM) de la UPC presenta aquest divendres 12 de desembre la tercera edició de l’Indie Games Terrassa (Indie Games TRS), que se celebrarà a la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa i posarà el focus en el paper de la narrativa dins la creació de videojocs independents. El congrés, que ja és una de les cites anuals de referència per a la comunitat indie, busca reforçar el seu rol com a punt de trobada i espai d’aprenentatge per a professionals, estudiants i creadors d’aquest àmbit en un moment de creixement destacat del sector.
La jornada s’estendrà al llarg de tot el dia i combinarà un simposi acadèmic, tallers, conferències i activitats interactives. Al matí es duran a terme sessions sobre investigació aplicada al videojoc independent i propostes per explorar noves formes narratives i processos creatius, mentre que a la tarda s’han programat ponències centrades en el disseny narratiu a càrrec de professionals reconeguts de la indústria, juntament amb espais de debat, trobades i networking. Paral·lelament, els assistents podran conèixer de prop projectes de joves estudis locals i participar en propostes que incorporen elements de joc en viu mitjançant trames i missions que convertiran el congrés en una experiència immersiva.
A banda dels continguts formatius i divulgatius, el congrés habilitarà espais específics per a entrevistes individuals entre ponents i participants amb l’objectiu de fomentar la connexió entre talent emergent, indústria i món acadèmic. Des del CITM destaquen que la iniciativa busca impulsar la innovació, reforçar els vincles entre la formació universitària i el sector professional i donar visibilitat al talent indie local.
L’Indie Games TRS és una iniciativa del CITM-UPC amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i de la Cambra de Comerç de Terrassa, i aspira a consolidar Terrassa com un dels punts de referència en l’impuls del videojoc independent a Catalunya.