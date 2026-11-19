El PSC de Terrassa ha demanat a les institucions europees que els fons de cohesió es puguin fer servir tant per construir habitatges nous com per comprar pisos ja existents i incorporar-los al parc assequible. Javi García, portaveu adjunt del grup municipal socialista i alcaldable del partit, i Adrián Sánchez, primer secretari del PSC de Terrassa, han traslladat aquesta proposta a Brussel·les en una agenda de reunions que també ha tractat l’adaptació de la ciutat al canvi climàtic.
García ha exposat la petició davant membres de la Comissió de Desenvolupament Regional del Parlament Europeu. La proposta és que els recursos de la política de cohesió, com el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Feder), puguin cobrir totes dues vies d’ampliació del parc d’habitatge assequible. El plantejament arriba en plena negociació dels reglaments d’aquests fons per al Marc Financer Pluriennal 2028-2034. Els socialistes recorden que el Feder ja ha finançat a Terrassa projectes com el parc de Vallparadís i defensen que ara també serveixi per facilitar l’accés a l’habitatge.
“Terrassa ha de ser present allà on es prenen les decisions que ens afecten”, ha afirmat García, que considera que “per tenir capacitat d’influir cal treballar les aliances abans que es prenguin les decisions”.
Corredors verds i escoles climatitzades per combatre la calor
García i Sánchez s’han reunit amb Javi López, vicepresident del Parlament Europeu, eurodiputat del PSC i membre de la Comissió de Medi Ambient, Clima i Seguretat Alimentària. Amb ell han parlat de com aprofitar els instruments del Pacte Verd Europeu per adaptar Terrassa als efectes del canvi climàtic. Entre les actuacions plantejades hi ha la creació de corredors verds amb més arbrat i més ombra, la millora de la mobilitat urbana i la climatització de les escoles perquè puguin afrontar els episodis de calor extrema.
Tots dos també han assistit a un seminari del Parlament Europeu sobre el Pacte Verd i l’Agenda Urbana, en què diverses ciutats han explicat les seves experiències per millorar la qualitat de l’aire, impulsar la mobilitat activa i protegir la salut de la població davant la calor. Allà han pogut conversar amb Valvanera Ulargui, del gabinet de Teresa Ribera, vicepresidenta executiva de la Comissió Europea, i amb representants d’Eurocities, la xarxa europea de ciutats de la qual forma part Terrassa. També han intercanviat impressions amb l’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), centre de recerca en salut urbana, i amb EIT Urban Mobility, una iniciativa europea que dona suport a les ciutats per assajar solucions de mobilitat sostenible.