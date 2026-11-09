Creix la desconnexió amb l'activitat política de Terrassa: un 40% dels veïns no saben quins partits tenen representació

El Baròmetre Municipal de Terrassa de 2026 no deixa gaire dubtes, els terrassencs i terrassenques estan distanciats de l’activitat política de la seva ciutat, ara bé, la gran majoria coneix l’alcalde. En aquest context general de distanciament, Jordi Ballart i el govern mantenen l'aprovat pel que fa a la seva gestió, tot i que amb un cert desgast en les seves puntuacions respecte als exercicis anteriors.
Com es valora l'activitat política terrassenca?
Accentuada la desconnexió amb el ple
El desconeixement de la composició política del consistori augmenta de forma evident, i ja era prou alta. Un 40,2% dels ciutadans admeten no saber quins partits tenen representació al ple (enfront del 36% de l'any passat). El PSC és la formació més identificada (42,3%), tot i que pateix una caiguda notable de més de 6 punts. El segueixen ERC (31,1%) i Tot per Terrassa (30,9%).
Patacada de Tot per Terrassa i 'sorpasso' d'ERC
Tot per Terrassa manté la valoració més alta amb un 5,39, però pateix una forta reculada de 0,68 punts respecte al 6,07 del 2025. La sorpresa la dona ERC, que s'enfila al 5,36 (+0,09) i supera el PSC, que recula fins al 5,17 (-0,25). En l'oposició, Junts es manté en suspens (4,70), mentre que el PP (3,32) i Vox (2,29) continuen enfonsats.
L’Ajuntament, l’administració més ben valorada
Amb un 6,28, el govern local recula lleugerament (-0,13) però continua per damunt de la Generalitat de Catalunya (6,01) i de la Unió Europea (5,47). El Govern d'Espanya torna a ser l'única institució suspensa amb un 4,74.
Dificultat per concretar actuacions positives
Més de la meitat dels enquestats no sap indicar cap millora municipal (34,9% No ho sap i 19,5% Cap). Entre els qui en destaquen, les obres i el manteniment de carrers continuen com l'acció més visible (10,3%), mentre que augmenta la valoració dels parcs i jardins (6,8%) i de l'oferta cultural i esportiva (5,2%).
Inseguretat i neteja encapçalen les actuacions negatives
La manca de presència policial i la inseguretat es disparen com l'actuació més criticada amb un 11,7% (més del doble que el 2025). La neteja se situa en segona posició amb un 8,6%, seguida de l'estat de les vies (5,1%) i l'habitatge (4,1%). Prop d'un 40% dels enquestats no concreta cap mesura negativa.
Repunt de la notorietat de l'alcalde i aprovat del govern
Jordi Ballart continua sent l'únic referent polític amb un coneixement pràcticament hegemònic a la ciutat: el 77,6% dels terrassencs el reconeixen de forma espontània com a alcalde, recuperant terreny en comparació amb el 72,7% de l'any 2025. Cap de les altres figures polítqiues del Ple supera el 30% d'identificació. Pel que fa a la gestió, Ballart obté un 5,75 sobre 10, mentre que l'actuació global del Govern Municipal se situa en un 5,71. La distribució de notes mostra una base de suport ample: el 68,0% dels qui coneixen l'alcalde li atorguen un aprovat o més, i en el cas del govern local, les qualificacions entre el 5 i el 10 sumen un 71,4% del total de respostes.