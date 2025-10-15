Cues a les carreteres i retards als trens per la vaga general

La vaga general convocada aquest dimecres 15 d’octubre de suport a Palestina ha tingut un impacte visible en la mobilitat a Terrassa i al Vallès Occidental. Des de primera hora del matí, la mobilitat tant per carretera com amb transport públic s’ha vist alterada per diverses concentracions i afectacions derivades de la protesta.
El Servei Català de Trànsit ha informat de retencions a l’AP-7 i a la C-58, aquesta última una de les principals vies d’accés a Terrassa. En alguns punts d’ambdues vies, les afectacions han estat causades per manifestacions, però en tot moment s’ha mantingut almenys un carril obert per permetre el pas alternatiu dels vehicles. Entre d'altres, també s'ha vista fectada la Ronda Litoral (B-10) de Barcelona, tallada a primera hora a l’altura de Montjuïc i la Zona Franca, en els dos sentits de la marxa. Cap a les nou del matí, Trànsit ha informat que la situació s’anava normalitzant progressivament.
Pel que fa al transport públic, el matí ha estat especialment complicat per als usuaris de la línia R4 de Rodalies, que connecta Terrassa amb Barcelona, Sant Vicenç de Calders i Manresa. Diversos combois han registrat retards de fins a 35 minuts i s’han produït algunes supressions puntuals, segons fonts de Renfe. L’operadora ja havia advertit que s’adheria a la vaga, i que el servei funcionaria amb serveis mínims, fet que ha provocat nombroses queixes a les xarxes socials per les interrupcions i la falta d’informació. Des de Renfe han assegurat que estan comunicant les incidències en temps real a través dels seus canals oficials, incloent-hi les estacions afectades, el canal específic de la línia a X (abans Twitter) i el servei d’avisos via WhatsApp.
Amb tot, fonts de la companyia asseguren que s'està complint el 97% del servei d'un dia feiner.
En canvi, els Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), que també operen a la ciutat, han informat que la seva activitat es manté dins dels paràmetres previstos. Amb dos de cada tres trens en funcionament per complir els serveis mínims del 66%, FGC assegura que fins al moment no s’han registrat afectacions significatives a les línies que passen per Terrassa.
Cal recordar que els autobusos urbans de TMESA han fet serveis mínims de 10 a 12 hores i tornaran a tenir afectació de 17 a 19 hores. La resta del dia està previst que funcionin amb normalitat.
La plataforma Terrassa amb Palestina, que compta amb una vuitantena d’entitats adherides, juntament amb els principals sindicats del país, ha protagonitzat una mobilització que ha tingut lloc a les 11 hores al Raval de Montserrat. El piquet de sindicats i entitats ha recorregut els principals carrers de la ciutat i els accessos a les autopistes. També s’han col·locat enganxines als aparadors d’alguns grans comerços, com el Zara de la rambla d'Ègara.