VÍDEO | Ensurt de matinada al Pla del Bonaire: crema un camió ple de fruita estacionat a un pàrguing

L'incendi s'ha produït a l'aire lliure de l'Avinguda de Béjar. Malgrat la virulència de les flames a la zona del motor, la ràpida actuació dels Bombers ha evitat que el foc s'escampés a altres vehicles

Publicat el 06 de març de 2026 a les 10:20
Actualitzat el 06 de març de 2026 a les 11:06

Una nit moguda al nord de Terrassa. Quan passaven pocs minuts de les dues de la matinada, l'alerta s'ha estès entre els veïns del barri del Pla del Bonaire en observar-se unes flames molt visibles i una intensa fumera provinent d'un aparcament situat a l'Avinguda de Béjar, 242.

L'avís d'emergència s'ha rebut exactament a les 2.01 hores. Un camió que transportava fruita i que es trobava estacionat en un pàrquing a l'aire lliure ha començat a cremar amb força. Segons fonts oficials, el foc s'ha originat a la zona del motor, generant unes imatges molt espectaculars a causa de la intensitat de la combustió en plena foscor.

Intervenció ràpida i sense ferits

Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat immediatament dues dotacions dels Bombers de Terrassa, que han comptat amb el suport de diverses patrulles de la Policia Municipal per perimetrar la zona i facilitar les tasques d'extinció.

Tot i que el camió es trobava envoltat d'altres vehicles a l'aparcament —fet que feia témer una possible reacció en cadena—, l'eficàcia dels efectius d'emergència ha permès controlar el foc en poc temps. La intervenció ha durat aproximadament tres quarts d'hora, finalitzant sense que s'haguessin de lamentar ferits ni danys en altres cotxes estacionats a la vora.

Balanç de danys

Malgrat que la càrrega de fruita no s'ha vist directament afectada pel foc, la part davantera del vehicle ha quedat pràcticament calcinada. A hores d'ara es desconeixen les causes exactes que han originat l'incendi a la zona del motor, tot i que tot apunta a una fallada mecànica o elèctrica.

 

 

