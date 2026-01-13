Terrassa

“Si no, els mataven”: porcs confinats al refugi La Muntanyeta

Salven els animals, però les contradiccions administratives costen 4.500 euros al santuari terrassenc

  • Porcs al Refugi Animal La Muntanyeta de Terrassa
  • Melody González amb un dels porcs del santuari
  • Els porcs viuen tranquil·lament al Refugi Animal La Muntanyeta de Terrassa

Publicat el 13 de gener de 2026 a les 19:39
Actualitzat el 13 de gener de 2026 a les 19:48

La Melody González respira una mica més tranquil·la avui, però la seva tranquil·litat està tenyida d’indignació i esgotament. Després de dies d’incertesa, trucades creuades i el temor que li sacrifiquessin els porcs, el Refugi Animal La Muntanyeta de Terrassa no haurà de fer obres a contrarellotge. La Generalitat ha acceptat finalment que els 24 porcs que viuen al santuari, entre porcs domèstics variats, híbrids i vietnamites, es traslladin a un recinte de quarantena que el refugi ja tenia construït. La notícia, tot i ser positiva perquè allunya l’amenaça del sacrifici, arriba després d’una setmana d’autèntic “mareig” administratiu que, segons la fundadora, li ha costat salut i molts diners.

El conflicte neix arran de les mesures preventives contra la Pesta Porcina Africana (PPA). Tot i que els animals del refugi estan sans i aïllats, l’administració exigeix mesures de bioseguretat estrictes. El problema, segons denuncia Melody González, ha estat la disparitat de criteris. “Primer em van dir que amb aïllar els porcs a un costat n’hi havia prou, ja que tinc la tanca perimetral i pastors elèctrics potents”, explica.

Seguint aquesta primera directriu oficial, la Melody va invertir ràpidament per adequar l’espai. Va comprar una porta per dividir el refugi, casetes de fusta i material divers. “M’he gastat uns 4.500 euros aproximadament. Uns diners que ara ja no serveixen”, lamenta.

I no serveixen perquè, divendres passat, el criteri va canviar radicalment. El Departament d'Agricultura va comunicar que el pastor elèctric ja no era vàlid i, aquest dilluns, Territori va endurir el to: calia un tancat hermètic al contacte amb ocells en un termini màxim de set dies. Si no, s’iniciaria el procés per sacrificar els animals.

Després de la pressió i l’estrès de sentir-se obligada a fer obres majors en només una setmana mentre treballava a jornada completa —“he patit migranyes molt fortes per l’estrès”, diu—, la solució final ha resultat ser molt més simple.

 

  • Els porcs viuen tranquil·lament al Refugi Animal La Muntanyeta de Terrassa

La solució ja existia

Els tècnics han validat un espai que la Melody ja utilitzava per a sanejaments i quarantenes d’ovelles i cabres. “Té sostre, parets i la part exterior té malla pardalera, que impedeix l’accés de les aus”, detalla.

Així doncs, els porcs hauran de viure ara en aquest espai existent, però compleixen la normativa. Per a González, la paradoxa és evident: si l’administració hagués mantingut un criteri unificat, s’hauria estalviat diners i un episodi de molta preocupació. “En cap cas hauríem deixat que els matessin, ens hi hauríem posat davant”, afirma. 

Malgrat la solució, la fundadora del refugi encara desconfia: “Tinc por que canviïn d’idea. M’he guardat tots els missatges perquè cada comunicació és molt diferent”, assegura, tot recordant que al principi li donaven 48 hores, després deu dies i finalment set. A més, critica la “insensibilitat” de l’administració, en aquesta crisi i que persegueixi “els voluntaris que fan la seva feina, mentre ignora les denúncies reals per maltractament animal”. "Sembla que l’únic fi sigui l’assassinat dels animals", conclou. 

 

  • Melody González amb un dels porcs del santuari

