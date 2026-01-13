“Si no, els mataven”: porcs confinats al refugi La Muntanyeta

La Melody González respira una mica més tranquil·la avui, però la seva tranquil·litat està tenyida d’indignació i esgotament. Després de dies d’incertesa, trucades creuades i el temor que li sacrifiquessin els porcs, el Refugi Animal La Muntanyeta de Terrassa no haurà de fer obres a contrarellotge. La Generalitat ha acceptat finalment que els 24 porcs que viuen al santuari, entre porcs domèstics variats, híbrids i vietnamites, es traslladin a un recinte de quarantena que el refugi ja tenia construït. La notícia, tot i ser positiva perquè allunya l’amenaça del sacrifici, arriba després d’una setmana d’autèntic “mareig” administratiu que, segons la fundadora, li ha costat salut i molts diners.
El conflicte neix arran de les mesures preventives contra la Pesta Porcina Africana (PPA). Tot i que els animals del refugi estan sans i aïllats, l’administració exigeix mesures de bioseguretat estrictes. El problema, segons denuncia Melody González, ha estat la disparitat de criteris. “Primer em van dir que amb aïllar els porcs a un costat n’hi havia prou, ja que tinc la tanca perimetral i pastors elèctrics potents”, explica.
Seguint aquesta primera directriu oficial, la Melody va invertir ràpidament per adequar l’espai. Va comprar una porta per dividir el refugi, casetes de fusta i material divers. “M’he gastat uns 4.500 euros aproximadament. Uns diners que ara ja no serveixen”, lamenta.
I no serveixen perquè, divendres passat, el criteri va canviar radicalment. El Departament d'Agricultura va comunicar que el pastor elèctric ja no era vàlid i, aquest dilluns, Territori va endurir el to: calia un tancat hermètic al contacte amb ocells en un termini màxim de set dies. Si no, s’iniciaria el procés per sacrificar els animals.
Després de la pressió i l’estrès de sentir-se obligada a fer obres majors en només una setmana mentre treballava a jornada completa —“he patit migranyes molt fortes per l’estrès”, diu—, la solució final ha resultat ser molt més simple.
La solució ja existia
Els tècnics han validat un espai que la Melody ja utilitzava per a sanejaments i quarantenes d’ovelles i cabres. “Té sostre, parets i la part exterior té malla pardalera, que impedeix l’accés de les aus”, detalla.
Així doncs, els porcs hauran de viure ara en aquest espai existent, però compleixen la normativa. Per a González, la paradoxa és evident: si l’administració hagués mantingut un criteri unificat, s’hauria estalviat diners i un episodi de molta preocupació. “En cap cas hauríem deixat que els matessin, ens hi hauríem posat davant”, afirma.
Malgrat la solució, la fundadora del refugi encara desconfia: “Tinc por que canviïn d’idea. M’he guardat tots els missatges perquè cada comunicació és molt diferent”, assegura, tot recordant que al principi li donaven 48 hores, després deu dies i finalment set. A més, critica la “insensibilitat” de l’administració, en aquesta crisi i que persegueixi “els voluntaris que fan la seva feina, mentre ignora les denúncies reals per maltractament animal”. "Sembla que l’únic fi sigui l’assassinat dels animals", conclou.