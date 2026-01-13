Cimera clau entre Terrassa i el govern Illa

El Palau de la Generalitat acull aquest dimecres una de les cites polítiques més rellevants dels últims mesos per a Terrassa: la reunió de la Comissió Bilateral Generalitat-Ajuntament. La trobada, prevista a les 10.00 hores, arriba amb un mandat clar reiterat al recent debat de l’Estat de la Ciutat: cal actualitzar els serveis públics i les infraestructures davant el creixement demogràfic.
L’alcalde Jordi Ballart i el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, presidiran una sessió on l’equip de govern terrassenc posarà sobre la taula una bateria de demandes històriques. No es tracta només d’una visita institucional, sinó d’una reunió de treball tècnic i polític, com demostra l’àmplia delegació d’alts càrrecs convocats, que inclou secretaries clau en Habitatge, Salut i Esports.
La presència del secretari general de Salut, Narcís Pérez, serà determinant per abordar el malestar municipal respecte a la falta de fermesa en el Pacte de Salut de maig de 2023. Terrassa exigeix un calendari executiu per a la construcció del CAP Nord al Parc de la República i l’ampliació del CAP Sud, així com desencallar el nou CUAP. El municipi ja ha fet els deures urbanístics, incloent-hi posar a disposició la peça de la plaça dels Països Catalans i plans especials per modernitzar l’Hospital de Terrassa, i ara reclama la contrapartida inversora de la Generalitat. En matèria d’habitatge, amb la presència de la secretària Lídia Guillén, l’Ajuntament demanarà més coordinació en les promocions d’HPO davant la pressió residencial. També està pendent l’impuls de l’oficina conjunta de Mossos i Policia Municipal.
Infraestructures i educació
L’agenda de la reunió també inclourà el dèficit d’infraestructures. Terrassa reclama la gratuïtat del peatge de Les Fonts i es manté atenta als avenços de la ronda nord, amb l’inici d’obres previst per al 2028. En l’àmbit educatiu, la prioritat és desencallar la construcció de l’institut escola Sala i Badrinas i l’ampliació de l’oferta de formació professional.
La presència del secretari general d’Esport, Abel García, respon a una petició molt concreta: que la Generalitat assumeixi les reparacions urgents dels equipaments esportius de Can Palet-Can Jofresa, Pla del Bonaire i Vilardell. L’Ajuntament reclama que el Govern executi el manteniment estructural pendent abans de cedir-ne la titularitat al municipi.
Un front comú institucional
Per part de l’Ajuntament, acompanyaran l’alcalde les tinentes d’alcalde Patricia Reche (Educació), Meritxell Lluís (Promoció Econòmica), Laura Rivas (Salut) i els tinents d’alcalde Xavier Cardona (Territori) i Joan Salvador (Projecció de la Ciutat), Lluïsa Melgares (Polítiques Socials) i Alberto Muñoz (Esports).
El febrer de 2020 es va celebrar la primera reunió bilateral durant el mandat del president Quim Torra.