El Vallès Occidental, la comarca amb més actuacions dels Bombers el 2025

Durant l’any passat, la comarca amb més intervencions dels Bombers de la Generalitat va ser el Vallès Occidental, amb un total de 8.534 serveis. Aquest lideratge es va fer especialment evident en alguns episodis concrets. Un dels més destacats va ser el del 23 d’octubre, quan un fort temporal de vent va generar 1.036 avisos arreu de Catalunya. Aquell dia, el Vallès Occidental va concentrar la majoria dels serveis urgents.
L’any també va estar marcat per altres episodis excepcionals. El 28 d’abril, una apagada generalitzada va provocar 623 serveis arreu de Catalunya, majoritàriament rescats de persones atrapades en ascensors i assistències a col·lectius vulnerables. També va ser especialment intensa la revetlla de Sant Joan, amb 1.209 serveis a tot el territori en només una nit.
En el conjunt de Catalunya, els Bombers van tancar l’any 2025 amb 62.639 actuacions urgents, un 9% més que el 2024 (57.436 intervencions), i una xifra lleugerament inferior respecte al 2023 (64.415). Durant l’any passat, les tipologies de serveis més habituals van ser els salvaments (18.060), els incendis urbans (14.920) i les assistències tècniques (13.173), seguides de les actuacions relacionades amb la mobilitat (10.498) i els incendis de vegetació (3.782).
Les dades globals del 2025 situen el Vallès Occidental molt per sobre d’altres comarques com el Baix Llobregat (5.988 actuacions), el Barcelonès (5.728), el Maresme (3.624) i el Vallès Oriental (3.454).
Rescat en helicòpter a la Mola
Els Bombers de la Generalitat han rescatat aquest dimarts al matí un home de 68 anys que ha patit una caiguda mentre feia una excursió de grup a la Mola, al parc natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. L’avís es va rebre a les 11.03 hores.
Segons han informat els Bombers a través de les xarxes socials, després de realitzar-li una primera atenció sanitària, l’individu va ser evacuat en helicòpter. En el dispositiu hi han treballat el GRAE, el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i efectius dels Bombers de Matadepera.