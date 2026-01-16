Terrassa

Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dissabte 17 de gener del 2026

  • Cementiri de Terrassa -

Publicat el 16 de gener de 2026 a les 19:18

Aquestes són les cerimònies del dissabte 17 de gener del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Miquel Escoda Serret, de 82 anys

Data de la defunció: 15 de gener del 2026
Cerimònia: 17 de gener del 2026, a les 10 hores, a l'Espai Oratori del complex funerari de Terrassa

Antonio Sobrino Rubio, de 73 anys

Data de la defunció: 16 de gener del 2026
Cerimònia: 17 de gener del 2026, a les 15 hores, a l'Espai Oratori del complex funerari de Terrassa

Eugenia García Ruiz, de 70 anys

Data de la defunció: 15 de gener del 2026
Cerimònia: 17 de gener del 2026, a les 16 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa

 

