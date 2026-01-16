Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dissabte 17 de gener del 2026

Aquestes són les cerimònies del dissabte 17 de gener del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:\r\n\r\nMiquel Escoda Serret, de 82 anys\r\n\r\nData de la defunció: 15 de gener del 2026\r\nCerimònia: 17 de gener del 2026, a les 10 hores, a l'Espai Oratori del complex funerari de Terrassa\r\n\r\nAntonio Sobrino Rubio, de 73 anys\r\n\r\nData de la defunció: 16 de gener del 2026\r\nCerimònia: 17 de gener del 2026, a les 15 hores, a l'Espai Oratori del complex funerari de Terrassa\r\n\r\nEugenia García Ruiz, de 70 anys\r\n\r\nData de la defunció: 15 de gener del 2026\r\nCerimònia: 17 de gener del 2026, a les 16 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa\r\n\r\n \r\n