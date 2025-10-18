Demanen que la històrica Acadèmia Fuster doni nom a un carrer

Aquest final de 2025 farà 30 anys del tancament de la històrica
Acadèmia Fuster una escola privada terrassenca que durant dècades va ser un referent de l’ensenyament a la ciutat. Felisa Prat, filla del mestre i regent del centre durant molts anys, Ramón Prat, ha adreçat una petició a la Comissió de Nomenclàtor de l’Ajuntament perquè el nou vial que connecta el carrer Sant Pere amb el passatge de Tete Montoliu porti el nom de “passatge de l’Acadèmia Fuster”, en homenatge a l’edifici que durant anys va acollir prop de 700 alumnes, en el número 25 del carrer de Sant Pere.
Tanmateix, l’Ajuntament confirma que aquest espai ja té denominació oficial des del 2022:
passatge del Gremi d’Artistes, nom que recorda el col·lectiu artístic terrassenc creat l’any 1914, promogut per figures com Joaquim Vancells, Pere Viver, Frederic Trullàs o Josep Armengol Ballber, al segon pis precisament del número 25 del carrer de Sant Pere. L’entitat, dissolta el 1918, és la predecessora dels Amics de les Arts, fundada el 1927.
Tot i aquesta coincidència, Felisa Prat assegura que la seva intenció és preservar la memòria d’una institució pedagògica “molt estimada i significativa” per la ciutat. “Em sabia molt greu que desaparegués tot sense deixar rastre –explica—. Els meus pares i el meu avi van dedicar la vida a aquella acadèmia. Hi han passat generacions d’alumnes, i tothom en té algun record”.
L`Acadèmia Fuster al número 25 del carrer de Sant Pere
Arxiu Municipal de Terrassa
Amb els anys, antics alumnes i professors han mantingut el vincle a través de trobades i homenatges, en què sovint emergeixen històries i anècdotes compartides. “Molts recorden el meu pare amb una gran estima —explica Prat—. Era exigent, però molt proper. S’interessava per cadascun dels alumnes i sempre trobava maneres d’ensenyar amb enginy i entusiasme”. L’escola va viure temps difícils, des de la postguerra fins a la transició, però també èpoques d’efervescència cultural i social, que van convertir-la en un petit nucli de formació i convivència en ple centre de Terrassa.
L’Acadèmia Fuster va ser fundada a principis del segle XX per
Josep Prat i Soler, tiet-avi de la Felisa, i als anys cinquanta es va establir definitivament al carrer Sant Pere, 25 —prèviament també s’havia ubicat al carrer del Teatre i a la Creu Gran—. En aquell edifici hi van treballar també el fill del fundador, Ramon Prat, i la seva esposa, Salomé Bayona, pares de Felisa. L’acadèmia oferia des d’educació preescolar fins a batxillerat, i també classes nocturnes i formació professional en disciplines com mecanografia, idiomes, comerç o radiotècnica. “Era un centre molt complet, amb laboratori, menjador i dotze aules —recorda Felisa—. El meu pare fins i tot feia ràdios amb els alumnes i organitzava projeccions de cinema com a premi.”
Després de dècades d’activitat, el centre
va tancar portes el 1995, quan els pares de Felisa es van jubilar. L’edifici s’ha enderrocat recentment per donar pas a una nova promoció d’habitatges i a l’obertura d’aquest nou passatge. “Quan vaig veure que començaven les obres, vaig pensar que no podia quedar en l’oblit. He parlat amb antics alumnes i mestres, i tots en guarden un gran record”, explica.
“M’agradaria que el nom de l’Acadèmia Fuster quedés lligat per sempre a aquell indret, on s’ubicava l’edifici —afegeix Prat—. No és només un record familiar, és part de la història educativa de Terrassa, d’un temps en què l’ensenyament era gairebé una vocació artesanal, feta amb proximitat i molta dedicació”.