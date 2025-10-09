Denuncien desperfectes a la façana del Blanxart

Un despreniment a la façana de l’Institut Investigador Blanxart ha obligat a acordonar part de la vorera d’accés principal al centre i a restringir el pas de vianants. L’incident, que es va produir a l’inici del curs, ha generat preocupació tant entre la comunitat educativa com entre el veïnat, que reclamen una actuació urgent per part del Departament d’Educació.
Segons l’Associació de Veïns d’Ègara, els Bombers van inspeccionar la zona després de la caiguda de diversos fragments de la coberta i van ordenar acordonar l’espai per motius de seguretat. “La pregunta que fem és quan ho pensen reparar. A part de l’inconvenient per a l’alumnat, treu vuit places d’aparcament en una zona amb dèficit de places. Demanem que es repari amb urgència!”, expressa el comunicat veïnal.
També el Consell Escolar de l’institut ha fet arribar la seva preocupació pel que consideren una situació de deixadesa. Les famílies expliquen que “el setembre, quan ja havien començat les classes, van caure diverses pedres de dimensions importants a la vorera d’accés”, denunciant riscos de seguretat.“Educació no dona cap resposta sobre quan es pensa reparar. Mantenir durant mesos aquesta situació només empitjora els desperfectes i pot provocar humitats i filtracions a l’interior de l’edifici”, lamenten.
Des de la direcció del centre, Marta Fuentes confirma que l’incident es va comunicar “de seguida a Educació”, però que encara no s’ha rebut resposta. Fuentes recorda que no és la primera vegada: “És un problema recurrent, ve de lluny. Ja hem tingut altres episodis similars a la façana interior, la que dona al pati. Esperem que es pugui solucionar.”
Des de l’Associació de Veïns s’ha traslladat la queixa a la representant municipal del districte per tal que l’Ajuntament intercedeixi davant d’Educació. “Ara a l’octubre, l’Ajuntament vol iniciar la campanya Estimo Ègara, i no volem tenir el carrer que dona accés a l’institut en aquestes condicions”, remarquen, tancant dient que “no es tracta d’una gran inversió, sinó d’una actuació necessària”.