El dermatòleg de Terrassa Ramon Grimalt sobre la caiguda de cabell: "En 4 anys canviem tots els cabells que tenim al cos"

No, si veus molts cabells al desaigüe desprès de dutxar-te no t'estàs quedant calb o calba, especialment si tens els cabells llargs. Ho ha explicat el dermatòleg de Terrassa Ramon Grimalt al programa dels matins de 3Cat, Tot es Mou, on ha sostingut que tallar els cabells no reforça en cap cas la cabellera. "Aquest és el truc de la iaia! — ha exclamat Grimalt — Quan els talles deixes de veure aquests cabells que vas recanviant al llarg del dia, perquè, en ser més petits, es colen per l'aiguëra".
D'aquesta manera ha desmentit un mite molt estès i ho ha argumentat dient que en quatre anys cambiem tots els cabells que tenim al cos: "Si d'aquí quatre anys encara som vius, no tindrem ni un sol cabell dels que tenim avui al cap", i ha mencionat que, de mitjana, cada dia es canvien entre 80 i 100 cabells. Això fa que les persones amb cabells llargs es preocupin per la seva salut capilar, però Grimalt assegura que el que realment passa és que "aquests 80 cabells es veuen més" quan són llargs que quan són curts.
Per tant, una caiguda continuada de cabell no és alarmant "perquè la persona que té tendència a la calvície, curiosament, no té tendència a fer recanvis de cabells", ja que les arrels els funcionen pitjor. On sí que ha d'haver preocupació és quan el cap comença a "esclarissar", és a dir, quan "la closca es va fent més visible", perquè l'arrel es va aprimant i, eventualment, desapareixent.