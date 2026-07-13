Adeu definitiu a les canonades de recollida de residus pneumàtica en favor de la tecnologia intel·ligent

L’Ajuntament de Terrassa ha fet aquest dilluns, 13 de juny, el primer pas administratiu per modificar el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) en l'àmbit de la gestió de deixalles. La Comissió Informativa de Territori i Habitatge ha aprovat elevar al Ple Ordinari del mes de juliol l’aprovació inicial d’una modificació puntual de la normativa. Tal i com es desprèn del text municipal, l'objectiu és substituir l’obligatorietat d’implantar el sistema de recollida pneumàtica de residus en els polígons i sectors on encara estava vigent, per passar a exigir models de recollida selectiva d'alta eficiència.
Des del consistori s'explica que el propòsit d'aquest canvi és adequar el planejament vigent a la Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus i sòls contaminants per a una economia circular. El nou marc normatiu prioritza models que permetin la identificació d’usuaris, la corresponsabilitat i la futura implantació de sistemes de pagament per generació, uns requisits tècnics complexos d'aplicar en les infraestructures fixes de recollida per aire de les finques.
El tinent d’alcalde de Territori i regidor de Neteja i Residus, Xavier Cardona, ha exposat de manera directa sobre la viabilitat del model anterior que “la recollida pneumàtica presenta limitacions tècniques, ambientals i econòmiques que la fan incompatible amb els objectius d’eficiència i sostenibilitat exigits per la normativa vigent. En canvi, el model de contenidors tancats o intel·ligents permeten assolir índexs de recollida selectiva molt superiors als de la recollida pneumàtica”. Així mateix, el regidor ha afegit que “amb aquesta mesura donem compliment als objectius establerts en el Pla de prevenció i gestió dels residus municipals de Terrassa 2018-2030 que vam aprovar el 29 de novembre de 2019”.
Sectors urbanístics afectats per la modificació
La ciutat ja havia iniciat l'any 2019 una primera fase d'eliminació d'aquesta obligatorietat en els sectors més centrals —com els àmbits de les antigues fàbriques AEG, Sala Badrinas, Pont Aurell i Armengol, el Vapor Cortés, el Roc Blanc, Sant Pere de les Fonts i Palau Nord—. Segons recullen les dades del servei d'Urbanisme, amb la nova modificació que ara s'inicia s'estén la mesura i s'afegeixen els següents àmbits:
- Plans de Millora Urbana: Els sectors de Can Montllor i de Torre-sana.
- Plans Parcials: Els desenvolupaments de Les Aymerigues, Can Colomer-Torrent Mitger i Can Marcet.
- Polígons d'actuació: Els polígons número u i número dos de la modificació del POUM a l’Avinguda del Vallès.
Aposta pels contenidors tancats de càrrega lateral
D’acord amb les línies i directrius tècniques de l’Agència de Residus de Catalunya que cita el propi Ajuntament en el seu informe, l'alternativa tecnològica es basarà en la col·locació de contenidors de càrrega lateral tancats que disposaran d'identificació d'usuari per a les fraccions orgànica i de resta.
Tal i com traslladen des del govern municipal, l'adopció d'aquests sistemes d'alta eficiència comporta diversos avantatges logístics respecte a les canonades subterrànies convencionals. Entre ells, es destaca una menor dependència d’infraestructures fixes, una major flexibilitat operativa per optimitzar les rutes de recollida, un control més exhaustiu de les aportacions ciutadanes i la millora directa dels índexs de recollida selectiva urbana.