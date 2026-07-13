Reforç del transport urbà amb més autobusos, millores de puntualitat i la renovació d'onze vehicles

La Comissió de Territori i Habitatge ha aprovat, aquest dilluns 13 de juliol, elevar al Ple municipal l’aprovació de les condicions econòmiques del contracte per a la gestió i explotació del servei de transport públic urbà per a l'exercici 2026. Tal i com es trasllada des dels serveis municipals, la proposta preveu un increment del finançament de la xarxa, operada actualment per l'empresa TMESA amb una pròrroga vigent fins al 31 de desembre d'aquest any, amb l'objectiu d'absorbir l'augment de la demanda de passatgers mitjançant canvis estructurals, millores en les freqüències i inversió directa en la flota.
Sobre el plantejament d'aquestes partides, el tinent d’alcalde de Territori i Habitatge, Xavier Cardona, ha exposat de manera directa que "l’exercici 2026 l’hem plantejat com un any de transició cap a la futura concessió, com reforços de servei per absorbir l’augment de demanda, renovació progressiva de la flota i un esforç econòmic municipal significatiu per garantir la qualitat i continuïtat del transport urbà".
Reforços de línies a l'estiu i a la tardor
D'acord amb la planificació detallada en la proposta tècnica, les millores operatives s'aplicaran de manera progressiva durant els propers mesos per fer front a les incidències de sobreocupació registrades anteriorment:
- Campanya d'agost: Per corregir la saturació detectada l'agost de l'any passat, es dotarà el servei d'un vehicle més. A les línies 1, 2 i 3 s'afegirà aquest autobús durant les setmanes centrals del mes per equiparar el servei de tot el període. D'aquesta manera, la Línia 1 i la Línia 2 passaran a tenir quatre vehicles lineals, i la Línia 3 en tindrà cinc de constants. A la Línia 5, el reforç s'aplicarà de manera fixa durant tot el mes, passant de dos a tres vehicles per setmana.
- Ampliació a partir del setembre: Es preveu incorporar quatre autobusos addicionals de manera estable a les línies L2, L3, L5 i L8 per evitar situacions de saturació. Aquesta actuació tindrà un impacte econòmic de 274.103,34 euros per a aquest any i de 808.002,95 euros per al 2027. També es contemplen millores posteriors a les línies L12, L13 i L18.
Paral·lelament, segons apunten fonts municipals, s'estan duent a terme reajustaments d'horaris a tota la xarxa per mirar de recuperar un nivell de puntualitat mitjà del 85%. En el cas de la L1, les modificacions ja aplicades han permès situar la puntualitat en un 88,7%.
Compra de vehicles i calendari de la nova concessió
En l'apartat de renovació de la flota, l'equip de govern proposarà al Ple anticipar l'adquisició d'onze nous autobusos —set vehicles estàndards de 12 metres i quatre d'articulats de 18 metres— destinats a substituir les unitats més antigues. Aquesta operació suposarà una inversió de 4.799.260,00 euros i se sumarà als tres autobusos aprovats l'any 2025 que hores d'ara estan pendents d'incorporar-se al servei.
Respecte al futur del transport urbà a la ciutat, des del servei de Mobilitat s'indica que es continua treballant en la redacció del nou expedient de concessió amb el suport de l'AMTU i consultores externes. Segons ha manifestat el propi Xavier Cardona, "la previsió és poder aprovar la licitació al novembre del 2026, adjudicar-la durant 2027 i iniciar el nou contracte l’any 2028".
Tancament econòmic de l'exercici anterior
Finalment, la comissió ha donat l'aval per portar a aprovació la liquidació econòmica corresponent a l'any 2025. Tal i com recullen les dades del balanç de l'empresa gestora, la demanda de transport urbà va superar per primera vegada els 16,5 milions de viatgers a la ciutat. Aquesta xifra històrica va situar el cost real del servei per a l'administració en 11,9 milions d'euros; d'aquesta quantitat, l'Ajuntament ja ha abonat 10,5 milions i resta pendent de pagament un saldo d'1,45 milions d'euros a favor de TMESA.