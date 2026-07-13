Terrassa redactarà un pla per reforçar el futur de l'activitat agrària i ramadera de l'Anella Verda

L'Ajuntament de Terrassa ha iniciat la redacció del Pla de gestió i desenvolupament de l'Espai Agrari amb l'objectiu de preservar les terres de conreu i de pastura, garantir la continuïtat de l'activitat agrícola i ramadera i impulsar noves oportunitats econòmiques vinculades al sector primari. El document, que es preveu enllestir abans d'acabar l'any, definirà les actuacions prioritàries, el calendari d'execució i el pressupost necessari després d'analitzar la situació actual de l'espai agrari del municipi.
El projecte compta amb una subvenció de 50.000 euros de la Diputació de Barcelona destinada a finançar personal tècnic especialitzat. A més, la institució supramunicipal donarà suport en l'elaboració del pla, que serà redactat per l'Institut de Recerca i Tecnologia Alimentàries (IRTA) i el Centre de Recerca en Economia i Desenvolupament Agroalimentari (CREDA), en coordinació amb l'Ajuntament.
L'estratègia s'articularà al voltant de tres grans eixos. El primer se centrarà en l'economia i la producció, amb mesures orientades a garantir la viabilitat de les explotacions, afavorir el relleu generacional, millorar l'eficiència productiva i potenciar la transformació i comercialització dels productes. El segon abordarà la preservació del sòl agrari, la connectivitat ecològica i el manteniment del mosaic agroforestal. Finalment, el tercer eix posarà el focus en la governança, amb la voluntat d'enfortir els vincles entre el sector agrari, les administracions i la ciutadania, així com de potenciar els valors educatius i culturals del territori.
Per elaborar la diagnosi prèvia, la Diputació ha entrevistat els principals agents vinculats al sector i s'han celebrat dues sessions participatives, els mesos d'abril i maig, amb representants de les administracions, pagesos i propietaris de terrenys agrícoles.
Amb aquesta iniciativa, Terrassa passarà a formar part de la Xarxa d'Espais i Parcs Agraris de la província de Barcelona, integrada actualment per una desena d'espais que agrupen més de 100.000 hectàrees i representen una cinquena part dels municipis de la demarcació.
L'Anella Verda de Terrassa disposa de més de 1.200 hectàrees amb potencial agrícola, dedicades principalment al cultiu de cereals d'hivern, les pastures i l'horta. A aquest patrimoni s'hi afegeixen una seixantena d'hectàrees de titularitat municipal que es treballen mitjançant un contracte de conreu vigent des del 2017, així com iniciatives per recuperar varietats locals i cultius de valor afegit, com la vinya o la col brotonera.
Pel que fa a la ramaderia, el municipi manté diversos projectes que contribueixen també a la gestió forestal. Destaquen el ramat de Torrebonica, format per més de 600 ovelles que pasturen a les finques municipals de Torrebonica, Mossèn Homs i Can Bonvilar, i l'explotació de cabres de Can Bogunyà, dedicada tant a la producció de carn com de formatges.