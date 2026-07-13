El Centre d'Estudis Històrics de Terrassa rep una subvenció de la Diputació per consolidar l'Espai Virtual de la Memòria Històrica

La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, reunida el passat 25 de juny de 2026, va aprovar la concessió d’una nova subvenció de 3.156,42 euros al Centre d’Estudis Històrics de Terrassa (CEHT). Tal i com traslladen des de l'entitat, aquest ajut econòmic es destinarà íntegrament a finançar el projecte de consolidació de l’Espai Virtual de la Memòria Històrica de Terrassa (EVMHT), una plataforma digital orientada a la recuperació, preservació i difusió de la memòria democràtica.
La resolució s'ha emmarcar en la convocatòria d'ajuts per a activitats relacionades amb la memòria democràtica corresponent a l'any 2026. La proposta presentada pel Centre d’Estudis Històrics de Terrassa ha assolit una valoració final de 17 punts, una puntuació que ha situat el projecte en la tercera posició d'entre un total de 55 sol·licituds presentades per entitats d'arreu de la demarcació de Barcelona. Des del propi centre recorden que aquesta aportació suposa el tercer any consecutiu de suport de la institució provincial a la iniciativa, després d'haver rebut finançament en les convocatòries de 2024 i 2025.
Línies de recerca, àmbit educatiu i perspectiva de gènere
La partida econòmica atorgada per la Diputació de Barcelona permetrà desenvolupar un ventall d'actuacions fixades per a aquest obert any 2026. Entre els principals eixos de treball es preveu el disseny i l'execució d'un programa d'activitats pedagògiques adreçades al col·lectiu escolar de la ciutat. Paral·lelament, des de l'organització s'explica que es dedicaran recursos a visibilitzar la lluita de les dones i del col·lectiu LGTBIQ+ en matèria de memòria democràtica, mitjançant l'elaboració de fitxes i biografies de les dones de la resistència antifranquista i de les persones d'aquest col·lectiu que van patir la repressió.
En l'apartat tècnic, i d'acord amb els objectius fixats per l'entitat, el finançament s'utilitzarà per enllestir les tasques informàtiques pendents a la pàgina web de la plataforma, així com per a dissenyar un Pla de comunicació de cara a potenciar la presència del projecte a les xarxes socials amb continguts adaptats al públic jove. Finalment, els impulsors preveuen organitzar xerrades obertes i activitats de divulgació col·lectiva adreçades a la ciutadania, el teixit associatiu i les institucions de la ciutat i de la comarca.
Conveni amb l'Ajuntament de Terrassa per investigar els consells de guerra
Així mateix, des del Centre d'Estudis Històrics de Terrassa s'informa que està previst que en les properes setmanes l'Ajuntament de Terrassa i l'entitat formalitzin la signatura d'un conveni de col·laboració per un import de 6.000 euros. Aquesta línia de finançament municipal es dirigirà de manera específica a donar continuïtat als treballs d'investigació, documentació i processament dels expedients judicials emesos per les autoritats militars franquistes durant els consells de guerra celebrats un cop acabada la Guerra Civil.
L'Espai Virtual de la Memòria Històrica de Terrassa és un portal digital en accés obert que reuneix fons de documentació històrica, fotografies, publicacions i testimonis orals vinculats a la Segona República, la Guerra Civil, la repressió, l'exili i la lluita per les llibertats. Tal i com apunten des del CEHT en el seu comunicat, aquest doble suport institucional es valora de forma molt positiva, ja que es considera un aval a la feina duta a terme els darrers anys i un estímul per continuar treballant en la preservació de la memòria democràtica de Terrassa sota criteris de rigor històric, servei públic i accés obert al coneixement.