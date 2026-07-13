Terrassa rep 50.000 dòlars a repartir entre entitats que lluitin contra el canvi climàtic

L'Ajuntament obrirà aquest setembre una convocatòria de subvencions adreçada a entitats juvenils perquè puguin impulsar projectes relacionats amb l'acció climàtica. La iniciativa s'emmarca en el programa internacional Youth Climate Action Fund, impulsat per Bloomberg Philanthropies, que ha seleccionat Terrassa com una de les 300 ciutats d'arreu del món que hi participaran.
La convocatòria, que romandrà oberta durant sis setmanes, s'adreça a organitzacions sense ànim de lucre, associacions juvenils, centres educatius i altres institucions públiques. Els projectes hauran d'estar liderats per joves d'entre 15 i 24 anys, tot i que les sol·licituds s'hauran de presentar a través d'entitats i no a títol individual.
Terrassa rebrà una dotació inicial de 50.000 dòlars, que es repartiran en petites subvencions d'entre 1.000 i 5.000 dòlars per finançar les iniciatives seleccionades. Segons s'ha informat aquest dilluns a la Comissió Informativa de Transició Ecològica, el programa preveu que s'aprovin com a mínim vuit projectes, fins a esgotar el pressupost disponible.
Les propostes podran abordar diferents àmbits vinculats a la sostenibilitat urbana, com ara l'educació i la sensibilització ambiental, la lluita contra el canvi climàtic, la millora de la qualitat ambiental, la salut pública, el foment de l'agricultura local o la custòdia urbana a través del programa d'horts urbans "Conreant Terrassa".
Abans de l'obertura de la convocatòria, l'Ajuntament ha dut a terme una tasca d'informació entre les entitats ambientals i juvenils de la ciutat amb l'objectiu de donar a conèixer el programa i incentivar la presentació de candidatures. La selecció dels projectes es farà mitjançant una convocatòria oberta i serà valorada per un comitè independent, tal com exigeix Bloomberg Philanthropies. Aquest òrgan serà extern a l'Ajuntament i tindrà la funció de garantir un procés transparent, equitatiu i que asseguri la diversitat de les propostes escollides.
Un cop resolta la convocatòria, els projectes hauran d'estar implantats, com a màxim, el 15 d'abril de 2027. Des del consistori s'anima les entitats juvenils de la ciutat a presentar iniciatives que contribueixin a afrontar els reptes climàtics des de l'àmbit local i amb el protagonisme dels joves.