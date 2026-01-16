Detecten quatre senglars més amb pesta porcina

El Govern ha anunciat la detecció de 4 senglars positius més per pesta porcina africana (PPA) dins el focus al voltant de Cerdanyola. El total d’animals trobats amb la malaltia ja s'enfila als 64, tots dins del primer radi de sis quilòmetres dels focus inicials, segons ha confirmat el laboratori de referència estatal. Continuen sense positius les explotacions ramaderes incloses en la zona amb les exportacions restringides. Les restriccions es mantenen sense canvis. Les tasques de cerca de cadàvers de senglars continuen i el Govern està treballant en la preparació d’activitats de captura per reduir les poblacions de porcs senglars.
En aquest context, la Generalitat va constituir la setmana passada la Taula del Senglar, que abordarà “territori a territori” la sobrepoblació de l’espècie per reduir a la meitat el nombre d’exemplars. L’organisme s reunirà de manera ordinària com a mínim dos cops l’any per fer seguiment de la feina de les territorials, que seran les encarregades d’analitzar quines són les millors mesures per capturar els senglars a la seva zona.
Segons dades de la Generalitat, la temporada 2024-2025 es van capturar més de 63.000 senglars, i al llarg de l’any s’autoritzen prop de 1.500 actuacions excepcionals per prevenir danys, amb més de 6.000 exemplars capturats fora del període ordinari.
Pèrdues econòmiques pel sector
Unió de Pagesos ha xifrat aquesta setmana en 63 milions d’euros les pèrdues que ha patit el sector porcí al desembre arran del brot de PPA. El sindicat ha alertat que aquesta xifra es podria multiplicar per 12 durant aquest 2026, ja que és el termini d’un any en què s’allarguen les mesures de control del brot amb restriccions de mercat.
En concret, els productors han passat de guanyar 26 euros per porc a perdre’n 36 amb la PPA. Els més perjudicats són els del radi de Barcelona i dels 20 quilòmetres on es va detectar el brot.