Un nou episodi de violència masclista ha sacsejat la tranquil·litat de Terrassa aquest inici de setmana. Un home ha estat detingut pels Mossos d’Esquadra després d'haver agredit amb una arma blanca la seva exparella i el pare d'aquesta al seu habitatge, situat al carrer de Lavoisier, al barri de la Cogullada
Els fets
L'incident va tenir lloc aquest dilluns al voltant de les 22 hores, quan els Mossos van rebre un avís veïnal que alertava d’uan forta discussió en un domicili. Segons ha confirmat el Diari de Terrassa, l'agressor va irrompre al domicili i va clavar diverses punyalades a la dona i al seu progenitor, quan intentava defensar-la. Tot seguit, l’agressor va fugir del lloc dels fets. Malgrat la gravetat i la virulència de l'atac, fonts properes al cas han informat que les ferides de les dues víctimes es consideren, afortunadament, lleus.
Immediatament després de l'agressió, ambdós van ser traslladats d’urgència a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa, on van rebre atenció mèdica. Tot i l'ensurt, la vida de cap dels dos corre perill.
Arrest i antecedents
Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís dels fets a les 22 hores. Després de posar en marxa el dispositiu corresponent, els agents van localitzar i detenir l'home com a presumpte autor d'un delicte de violència domèstica i lesions.
La investigació policial ha revelat dades preocupants sobre el perfil de l'arrestat: Es tracta d'un agressor reincident, amb fins a nou delictes a les seves esquenes, alguns d’ells, de la mateixa tipologia.
L'individu ha passat a disposició judicial mentre es recullen els testimonis i les proves per determinar les mesures cautelars i la condemna pertinent per aquest atac al nucli familiar.