Viatgers a terra a l'Exprés 2.2: "Aquest bus és or; la llàstima és com ens fan anar atapeïts i dempeus"

L’autobús Exprés 2.2 entre Terrassa i la Zona Universitària de Barcelona s’ha convertit en un maldecap diari per als seus usuaris. Alguns terrassencs que l’utilitzen denuncien que el primer vehicle del matí assoleix l’ocupació màxima i els obliga a viatjar dempeus. A la tarda, la manca de freqüències esdevé un embut que condemna estudiants i treballadors a assumir llargues esperes o a buscar trajectes alternatius amb tren i transbordaments.
L’Ajuntament de Terrassa assegura que, en l’última reunió de seguiment del Pla Específic de Mobilitat del Vallès (PEMV) i davant l’èxit d’aquest servei, ja va demanar a la Generalitat un increment de freqüències per a les línies exprés de la ciutat (la 2.1 i la 2.2), amb una incidència especial en la 2.2 perquè és la que disposa de menys expedicions. La resposta del Govern, però, va ser negativa: els esforços se centraven en línies de molta demanda, com ara les de Mataró o Vilafranca, i de moment no tenien intenció de modificar les de Terrassa ni de posar-ne de noves. Aquest tema també es va exposar de manera directa en una reunió amb el secretari de Mobilitat, Manel Nadal. En aquest sentit, fonts municipals avancen que pròximament demanaran les dades oficials d’ocupació de les línies a la Generalitat “per tornar a fer la petició, en el cas que, com sembla, comencin a estar saturades en alguna franja horària”.
Dolça Zapater, usuària des de fa dos anys, relata l’angoixa que es viu a la parada de Concili Egarenc, l’última abans de l’autopista, a primera hora. “Aquest bus és or; la llàstima és com ens fan anar atapeïts i dempeus”, lamenta Zapater, que cada dia viatja dreta i diu que al matí fins i tot hi ha persones que es queden a terra perquè el primer vehicle ja va ple. Subratlla que cal una expedició més d’hora per no arribar tard a la feina i denuncia el buit de servei a la tarda: un vehicle cada dues hores, fet que deixa descoberta l’hora punta de les cinc. Aquesta odissea la comparteix l’estudiant Àlex Moral, que recorda l’estalvi de quaranta-cinc minuts que suposa el bus directe respecte a l’alternativa de fer transbord des de la Zona Universitària fins als FGC.
Viatjar dret, emparat per la llei
Malgrat la sensació d’inseguretat que denuncien els usuaris, la legislació europea i el Reglament General de Circulació permeten que els autobusos de classe I i II portin passatgers drets. L’única limitació és que la velocitat màxima no superi els 80 km/h en vies convencionals.