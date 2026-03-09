Un robatori viral impulsa l'èxit d'una pastisseria de Terrassa: "Ara ve gent de tota Catalunya"

“Això és molt injust”. Amb aquestes paraules començava el trist anunci que Erica Rosa va publicar a les xarxes socials per explicar que havien entrat a robar a la seva pastisseria del carrer Ample. Fa dues setmanes i mitja, uns lladres van trencar una finestra del local i van intentar endur-se els diners de la caixa registradora i diversos objectes de valor de l’establiment.
Els vídeos de les càmeres de seguretat es van fer viral per la mala traça dels delinqüents i, paradoxalment, la situació ha acabat jugant a favor del negoci. Aquell succés desafortunat ha catapultat la popularitat de la pastisseria i ha atret visites de clients d’arreu de Catalunya.
“Quan va sonar l’alarma em van trucar i vaig poder veure en directe, a través de les càmeres, com s’estaven emportant les meves coses”, relata Erica Rosa al Diari de Terrassa, recordant la nit del 19 al 20 de febrer. La propietària assegura que a casa seva “estava tremolant”. “Ho estava passant fatal veient com s’emportaven els ordinadors i la caixa. Em vaig sentir impotent”, rememora. Segons explica, ho va viure “com si fos una pel·lícula”.
Per fortuna, la Policia Municipal va actuar amb rapidesa i va enxampar in fraganti un dels dos lladres mentre intentava sortir per on havia entrat. Els agents, però, no sabien que l’altre encara era a dins del local. “Jo trucava a la policia per dir-los que, si us plau, no marxessin perquè hi havia una altra persona a dins”, recorda Rosa. Finalment, també van detenir el segon individu.
El negoci al qual l’Erica havia dedicat tant de temps i esforç va quedar molt malmès. Va haver de llençar totes les pastes que tenia a mig fer i preparades per a l’endemà: els lladres les havien tirat a terra i un d’ells s’havia tallat amb els vidres de la finestra, de manera que res del que hi havia a l’obrador era apte per a la venda.
Els primers dies després del robatori, Erica Rosa es va sentir impotent, però el suport del barri la va ajudar a tirar endavant. “La veritat és que vam fer molta pinya”, destaca. A les xarxes socials també va rebre nombrosos missatges d’escalf per part de seguidors.
El pas a la viralitat
Com diu la dita, d’un gran mal en pot sortir un gran bé. Els vídeos de les càmeres de seguretat del local van començar a circular ràpidament per xarxes i mitjans de comunicació. La raó: la poca habilitat dels lladres, que van caure en diverses ocasions, i el fet que un d’ells es va amagar dins del congelador de la pastisseria per intentar evitar la policia. “Crec que he sortit a totes les televisions”, diu l’Erica entre rialles.
La repercussió ha fet que moltes persones que fins ara no coneixien aquest negoci de barri s’interessin pels seus productes. “Ara ens ve gent de tota Catalunya: de Castelldefels, de Lliçà... L’acollida ha estat molt bona”, explica Rosa. Tot i això, admet que les males sensacions encara no han desaparegut. “Si ja ens feia cosa abans venir de matinada a la botiga, ara encara tenim més por”, lamenta.
La Pastisseria Erica ja era molt activa a les xarxes socials abans de l’incident i cada dia publica un vídeo amb les especialitats que ofereixen al taulell. “Des que hi pengem contingut cada dia, la gent s’ha animat més a venir”, comenta la propietària. Els productes són d’elaboració pròpia i les seves propostes més creatives acostumen a tenir bona acollida entre els clients. Al taulell s’hi poden trobar des de “bollicaos” de tiramisú fins a croissants a la bolonyesa, passant per palmeres gegants de crema Lotus o els clàssics dònuts casolans. “Intentem innovar cada setmana amb coses diferents, encara que també mantenim els clàssics”, explica.
Els darrers dies, però, l’augment de la demanda arran de la popularitat sobtada els ha obligat a aparcar alguns experiments. “Quan ho tinguem tot més gestionat i assentat, tornarem a fer coses noves”, assegura Rosa.