Amb motiu de les obres de reparació de la infraestructura de subministrament d'aigua potable de TAIGUA, des del dijous, dia 17, al divendres, 25 de juliol, es tallarà al trànsit el carrer d'Arquimedes, en el tram comprés entre la carretera de Martorell i el carrer de l'Infant Martí.

L'accés des de la carretera de Martorell als trams d’aquesta via no afectats per les obres, així com als aparcaments de la plaça del Progrés i de l'Ajuntament – Mercat, es podrà fer a través dels carrers de Nicolau Talló i de l’Infant Martí. També s'habilitarà el doble sentit de circulació al tram tallat del carrer Arquimedes, des de la cruïlla amb el carrer de l’Infant Martí, per a vehicles de mercaderies i accessos a guals.