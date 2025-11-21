L'ordenança de convivència i el 26F, al debat de portaveus

La Junta de Portaveus ha definit aquest divendres l’ordre del dia per al proper ple, centrant l’atenció en la modificació de l’Ordenança de Bases de Convivència Democràtica. Tant el PSC com el PP han presentat esmenes al text base del govern, i l’objectiu de l’equip de govern és negociar amb l’oposició per arribar al ple amb un text consensuat que faciliti una votació unitària.
Pel que fa al cas del 26F, quatre joves encausats per manifestar-se a favor de Pablo Hasél el 2021, el debat s’ha centrat en la petició d’ERC perquè l’Ajuntament es retiri de la causa. Davant els dubtes del PSC sobre si l’administració pot renunciar legalment a reclamar danys públics, s'ha acordat sol·licitar un informe a Secretaria per aclarir la viabilitat jurídica de la retirada abans de sotmetre la proposta a votació.
També s’ha acordat llegir una declaració institucional conjunta pel 25N fusionant textos del PSC i ERC, i basada en la proposta de les entitats municipalistes. En matèria d’habitatge, el Sindicat de Llogateres realitzarà una intervenció al ple, seguida d’una proposta de resolució per abordar el conflicte del bloc de pisos de protecció oficial de Can Colomer amb La Caixa, segons s'ha explicat al debat de portaveus.
Altres acords
Les reclamacions pels equipaments sanitaris, com la reivindicació dels CAPs pendents i el CAP de Can Trias, completaran l’agenda del ple, que també inclou la proposta del PP per commutar multes incobrables per treballs comunitaris, la petició del PSC d’aparcaments provisionals a Sant Pere Nord i la ratificació de la medalla a Joan Casals.