Policías x Valientes presenta el seu nou calendari solidari

L'entitat solidària terrassenca Policias x Valientes ha presentat aquest dissabte el seu calendari solidari del 2027 per a la campanya "Imprescindibles 2". Aquest projecte es proposa destacar l’activitat i el compromís que el personal sanitari aporta als infants diagnosticats amb càncer. La presentació s’ha fet a les instal·lacions de Cinesa, al Parc Vallès, i ha reunit portaveus municipals i diferents membres de la corporació local.
Aquesta edició dona pas a una continuïtat respecte a l’anterior campanya «Imprescindibles», centrada en el suport dels familiars. Ara, sota el nom «Imprescindibles 2», s’accentua el paper dels sanitaris, que treballen jornades extenses, gestionen càrregues emocionals elevades i, sovint, traslladen aquesta preocupació més enllà de la seva tasca assistencial. Entre passadissos d’hospital i consultes, aquests professionals funcionen com a punt d’estabilitat per a pacients i famílies. Mantenen la dedicació, tot i que la seva presència acostuma a quedar dissimulada rere la bata blanca.
Policías x Valientes va començar la seva acció contra el càncer infantil l’any 2017, sota el lema «Posa't al seu cap». Des de llavors, les accions han permès recaptar més de 625.000 euros en nou anys. L’organització també ha posat en marxa les beques FaViAl, destinades exclusivament a la recerca en càncer infantil.
Fins ara, aquestes beques han facilitat l’obtenció de 60.000 euros i han fet possibles dues ajudes de 30.000 euros cadascuna. Les dues aportacions es destinen a l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona i a l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, on s’estudien tant el Sarcoma d’Ewing com els tumors cerebrals infantils. Les beques FaViAl serveixen per cobrir projectes predoctorals i posen en contacte suport ciutadà, implicació dels cossos policials i recerca mèdica. Aquestes accions reflecteixen com la participació ciutadana contribueix directament a respondre a necessitats de la ciència, facilitant que cada infant afectat pugui continuar projectant la mirada cap endavant.