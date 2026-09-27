Terrassa acull la quarta Festa del Voluntariat

La Festa del Voluntariat de Terrassa arriba a la seva quarta edició consolidant l'acte al calendari local. Aquesta iniciativa s’adreça a fer visible la tasca que desenvolupen persones voluntàries i organitzacions dins la ciutat. El Centre Cívic President Macià va esdevenir punt de trobada per a membres i participants de diverses entitats terrassenques, les quals, al llarg de la jornada, van poder compartir experiències i van mantenir contacte amb altres equips, ampliant el treball conjunt.\r\n\r\nL’organització recau en el Servei de Qualitat Democràtica, a través del Punt del Voluntariat i la Taula d’Entitats del Voluntariat. La celebració s’articula com a reconeixement per l’acció col·lectiva de persones i grups que, amb la seva dedicació, contribueixen al desenvolupament de projectes i a la consolidació del teixit associatiu de Terrassa.\r\n