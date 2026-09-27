Es busquen propostes pel Mercat del Triomf

“Dignificar l’entrada”, ”donar visibilitat des de fora del que hi ha dins” o “promocionar els productes de quilòmetre 0”. Aquestes són algunes de les propostes penjades tot just entrar al Mercat del Triomf. Aquest equipament del barri de Sant Pere està en un procés de participació ciutadana que busca “elaborar una diagnosi compartida” de la seva situació actual i, a partir d’allà, “orientar les futures decisions” per retornar-lo al seu màxim potencial, han explicat des de l’Ajuntament de Terrassa.
Fins ara, ja s’han recollit 420 enquestes en les quals els terrassencs, les entitats i els agents vinculats al Mercat han pogut dir la seva. El procés, però, es mantindrà obert fins a finals de novembre, amb una sessió participativa oberta prevista pel dia 7 d’octubre.
Menys taxes
”Estem molt contents que hi hagi iniciatives, totes són bones i ens agrada que hi hagi persones que vulguin fer coses pel Mercat de Sant Pere”, ha afirmat al Diari de Terrassa la paradista i presidenta de l’Associació de Comerciants del Mercat de Sant Pere, Laura Bigordà. Tot i això, ha opinat que caldria donar-li una volta a l’enfocament de tot plegat. “Sembla que el Mercat estigui en ruïnes, i no és així”.
Per a Bigordà, la prioritat ha de ser reobrir els negocis i que “la gent tingui ganes de venir aquí a treballar i, sobretot, a vendre producte fresc”. En aquest sentit, la presidenta ha insistit que “l’Ajuntament ha d’incentivar l’oferta de les parades” i ha proposat la gratuïtat de les taxes els primers mesos quan algú obri.
Altres paradistes directament reclamen una rebaixa de les tarifes municipals. “Si a nosaltres ens cobren molt, hem de cobrar també molt als clients”, ha lamentat Eva María Rodés, la propietària de la Carnisseria Nati. Ella té una altra parada al mercat de Rubí de característiques semblants i ha assegurat que a Terrassa paga uns “800 euros al mes fàcilment” més respecte a l’altre municipi vallesà.