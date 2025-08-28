Discoteca Forum: una reunió de gran format

El sector de l’oci nocturn, essencialment i en els seus inicis a la ciutat, es va particularitzar per espais més aviat petits i acollidors, no aptes per a grans masses. Gran Casino, Cerebrum, la primera versió de Tangaroa, i, fins i tot, la primera obertura de Number One, tenien un format més compacte. Després, i tot i que ja hi havia exemples de grandesa com el cas de Maggoty, van començar a tenir molt de pes el que ja s’anomenava com a macrodiscoteques, unes sales preparades per acollir a un bon nombre de gent i de dimensions espectaculars.
Passava amb Forum, una discoteca situada ben a prop de l’Hotel Don Cándido i que va obrir les portes després dels Jocs Olímpics de Barcelona 1992, en què aquesta ciutat va ser subseu i va acollir les competicions de hockey masculina i femenina, aquesta molt exitosa amb una medalla d’or irrepetible.
El seu valedor va ser l’empresari del sector Gabriel Castro, el factòtum d’una discoteca també molt emblemàtica de l’època, però a Sabadell, el Concor. Aquesta sala que també tenia un bon nombre d’usuaris terrassencs, es va inaugurar l’any 1978 i era de grans dimensions, amb un total de tres pistes de ball, sis barres i fins i tot un escenari, per si era de menester per a concerts o altres possibles esdeveniments.
Una nova aventura
Amb aquesta experiència a la a la butxaca, Castro va iniciar una nova aventura prop d’on havia forjat el Concor i li va posar el nom de Forum que, possiblement va sortir d’un dels significats d’aquest mot, derivat cap al sentit de trobada per ballar, prendre algun combinat o refresc i passar una bona estona: “Reunió pública per discutir assumptes d’interès social, cultural, etc., en la qual els assistents intervenen en la discussió”. Un lloc per a aquestes reunions, també és un fòrum.
Com ja s’ha vist anteriorment en altres locals de culte que han anat desfilant aquesta secció, Forum tenia dues plantes. A la de sota l’atractiu era per als més joves, amb música màquina, electrònica i derivats. A la de dalt, la zona encasellada com a VIP, els estils musicals tenien relació directa amb la música dels anus vuitanta i noranta i la mitjana d’edat dels seus clients era entre els 25 i els 30 anys, tot i que hi passaven de més i de menys.
Va passar a Deluxe
Quan Forum va dir adeu, la discoteca va passar a denominar-se Deluxe, amb tres sales diferenciades, amb música “house”, més de discoteca i un chill-out. Aquest local va tenir vida fins a l’any 2006 i va oferir sessions de tarda i de nit. De les dues sales només queda el record dels que les van trepitjar per desconnectar de la rutina.