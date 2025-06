Divisió d'opinions al Karmel

Han estat uns dies moguts a l'Escola Mare de Déu del Carme aquesta última setmana, si bé el centre ja acumula uns mesos de rebombori mediàtic a causa de la presumpta "radicalització ideològica" de part de la nova direcció. Dilluns passat, es va dur a terme una trobada al col·legi entre una gran quantitat de les famílies de l'escola i bona part del professorat. Una iniciativa, precisament, de l'equip docent, amb la qual, volien expressar que "ja n’hi ha prou de soroll i, sobretot, prou de parlar de nosaltres com si fóssim una escola xenòfoba, racista, ultracatòlica i tants altres adjectius despectius que ens estan atribuint", segons un comunicat emès pels mateixos professors.

Els docents diuen no haver alçat la veu fins ara "per no alimentar un soroll mediàtic" i "perquè la seva prioritat són els alumnes", i que amb el canvi de direcció, "no hi ha adoctrinament, ni des de direcció cap a nosaltres, ni des de nosaltres cap als alumnes". Amb tot, el col·lectiu reclama diàleg directe de les famílies amb els tutors o els caps d'estudis en cas de tenir qualsevol dubte o inquietud.

La plataforma "Recuperem el Karmel" agraeix la iniciativa dels professors, valorant el diàleg, la voluntat per a sentir-se escoltats, i volien deixar clar que "les protestes no van en contra d'ells". Continuen apuntant cap al director pedagògic, Lluís Seguí, dient que "han de veure que hi ha un problema".

La reunió es va desenvolupar en un context polaritzat, ja no tant per la plataforma i l'equip docent, sinó també per algunes famílies que no compartien el discurs de "Recuperem el Karmel". Recentment, ha sorgit un nou grup de pares i mares, que també ha tingut l'oportunitat de reunir-se amb Serveis Territorials per mostrar el seu punt de vista de l’escola, "que és la de la majoria de famílies que fins ara han estat en silenci, i hem pogut explicar el que vivim en el dia a dia i aportar documentació per a la seva valoració". Aquestes famílies demanen "respecte per l'expedient en tràmit", i que el conflicte és "un tema entre professors, alumnes i famílies", per això no volen que esdevingui un tema mediàtic.

La plataforma Recuperem el Karmel, per part seva, fa una crida a la unitat i que estan oberts al diàleg amb la resta de famílies. "La divisió que estem vivint no és casual, ni és sana. I ens sembla essencial recordar que ens hem d’humanitzar. Malgrat les diferències, tots volem el millor per als nostres fills i filles, i això hauria de ser el punt de trobada. Però també cal dir que la creació d’aquest grup respon a una estratègia clara de divisió, que ja hem vist en altres escoles. I dividir-nos ens fa més dèbils", expressen en un comunicat. Per aquest motiu, la plataforma fa una crida a la comunitat educativa i la resta del teixit associatiu de la ciutat a recolzar la manifestació convocada per aquest dimecres 11 de juny, a les 19 hores, des de la porta del centre de secundària, fins al centre de la ciutat.