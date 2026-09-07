Els Minyons reediten la gamma extra de Festa Major a Sabadell: "No és fàcil portar aquests castells fora de casa"

Els Minyons de Terrassa han tornat a signar una actuació de màxim nivell aquest diumenge a la Festa Major de Sabadell. En una plaça de Sant Roc ben plena, la colla egarenca ha reeditat la seva gran jornada de la Festa Major de Terrassa en descarregar el 3 de 9 amb folre, el 2 de 9 amb folre i manilles, el 4 de 9 amb folre i culminar la diada amb el pilar de 7 amb folre.
La jornada ha començat amb l'entrada a la plaça mitjançant un pilar de 4 caminat i s'ha tancat amb un vano de 5, arrodonint un registre complet de gamma extra a domicili poques setmanes després de la represa dels assajos d'estiu.
Satisfacció i autocrítica constructiva
Per a la colla, completar un programa d'aquesta exigència lluny de Terrassa i només dues o tres setmanes després de les vacances d'estiu suposa una fita de gran valor tècnic. Tot i la duresa i la feina de defensa que han requerit els troncs, la valoració global del cos tècnic és molt positiva.
El cap de colla dels Minyons, Bru Busom, ha destacat el mèrit d'haver mantingut el llistó tan alt: "Ha estat una actuació bonica. No és fàcil portar aquest tipus de castells fora de casa; al final és la represa, tornar de vacances i en dues o tres setmanes posar-nos a un nivell molt alt".
Tot i l'èxit, Busom ha reconegut que cal continuar treballant detalls tècnics: "Segurament ens hauria agradat fer el 3 de 9 una mica més paradet, el 2 de 9 més paradet i el 4 de 9 més paradet, però al final estem contents del treball. Tenim bastant identificades les coses que ens han passat i ens quedem molt amb el regust de què vam fer la setmana passada a Sitges. Fem una valoració molt positiva de com ha anat el dia, perquè el nivell és el que és".
El punt de mira posat a la Mercè
Lluny de conformar-se, els de la camisa malva ja pensen en les pròximes diades del setembre i intensificaran la feina al pati de Cal Reig per continuar eixamplant el seu sostre casteller aquesta temporada.
L'ambició de la colla passa ara per pujar un graó més en la pròxima gran cita del calendari: "Ara toca acabar de rodar aquestes estructures, assajar molt i treballar al màxim a l'assaig per fer un pas més a la Mercè, que és el següent repte. Tant sí com no tenim ganes de portar un castell nou a la Mercè, aquest serà clarament l'objectiu; i a partir d'aquí, anar somiant a portar el màxim dels castells més grossos possible", ha afirmat el cap de colla.
Resum de la diada dels Minyons a Sabadell
Entrada: Pilar de 4 caminat
1a ronda: 3 de 9 amb folre (3de9f)
2a ronda: 2 de 9 amb folre i manilles (2de9fm)
3a ronda: 4 de 9 amb folre (4de9f)
Pilars del tancament: Pilar de 7 amb folre (pde7f) i vano de 5