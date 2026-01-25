Dos Mossos d'Esquadra ferits a Terrassa després que un home s'atrinxerés armat a casa seva

Un home va ferir dos agents dels Mossos d'Esquadra la matinada del divendres al dissabte a Terrassa al carrer d'Holanda, al barri de Can Parellada. Els fets van tenir lloc sobre les cinc de la matinada, quan, segons han informat fonts policials al Diari de Terrassa, els Mossos van rebre un avís per una discusió de parella amb violència domèstica.
En arribar els agents al lloc, l'agressor es va negar a obrir-los la porta i els va amenaçar des de l'interior del seu domicili, on es va atrinxerar amb la seva parella, alguns menors d'edat i altres familiars. L'home tenia en la seva possessió una pistola d'aire comprimit, un arma no letal però que pot causar ferides doloroses.
En un moment donat, la policia va poder entrar a l'habitatge i va poder reduïr l'individu, no sense que, abans, dos agents rebessin cops, cosa que els ha causat ferides i contussions lleus. Finalment, l'home, amb diversos antecedents en el seu expedient, va ser detingut per violència domèstica, detenció il·legal de terceres persones i, si els policies ferits denuncien, per atemptat contra l'autoritat.