Dues noves Stolpersteine recorden a veïns de Terrassa deportats als camps nazis

Terrassa ha col·locat aquest dimarts dues noves llambordes Stolpersteine en memòria de Josep Marcos i Arturo Arnau, deportats als camps de concentració nazis.

La regidora de Memòria Democràtica, Montserrat Caupena, ha participat en l'acte de col·locació de les dues noves llambordes Stolpersteine a Terrassa, en el marc del projecte impulsat conjuntament per l'Ajuntament i el Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya. Aquestes dues primeres peces formen part de les 17 que es preveu instal·lar al llarg d'aquest any en homenatge als terrassencs deportats als camps nazis. L'acte ha comptat també amb la participació d'alumnat de l'Institut Escola Pere Viver, persones usuàries de Prodis i familiars dels homenatjats.

La primera llamborda s'ha col·locat al carrer d'Antoni Torrella, 15, en memòria de Josep Marcos Salesa, deportat el 1940 a Mauthausen i posteriorment a Gusen, on va ser assassinat el 23 de març de 1941. La segona s'ha instal·lat al número 37 de la carretera de Montcada, per recordar Arturo Arnau Monleón, deportat el 1941 a Mauthausen i alliberat el 5 de maig de 1945. Ambdues llambordes han estat acompanyades d'una branca de llorer i una ofrena floral per part del centre educatiu.

Aquestes incorporacions se sumen a les 22 llambordes ja col·locades en anys anteriors a la ciutat. Al febrer, la Casa Alegre de Sagrera va acollir l'acte de presentació de les noves Stolpersteine, on gairebé una vintena de peces van ser exposades abans de ser ubicades als seus emplaçaments definitius.

Els setanta deportats terrassencs

Segons dades del Memorial Democràtic, una setantena de terrassencs van ser deportats, dels quals 41 van ser assassinats. La seva memòria ha estat recuperada gràcies al treball conjunt de l'Espai de Memòria i Valors Democràtics, el Centre d'Estudis Històrics de Terrassa i l'Arxiu Municipal.