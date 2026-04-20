Eco-Equip estrena imatge corporativa als vehicles de la seva flota

L'empresa municipal Eco-Equip ha presentat aquest dilluns a la tarda una nova imatge corporativa als vehicles de la seva flota, amb la incorporació d'un nou logotip i del lema "Cuidem Terrassa", en un acte celebrat a la seva seu. La presentació ha comptat amb la presència del tinent d'alcalde de Territori i Habitatge i regidor de Neteja i Residus, Xavier Cardona, i de la gerent d'Eco-Equip, Maria Cinta Blanch.
La renovació visual forma part del procés de transformació i modernització que està impulsant l'empresa. Durant l'acte, s'han mostrat els primers vuit vehicles que ja incorporen aquesta nova imatge des de divendres passat, amb la previsió d'estendre-la progressivament a la resta de la flota. Actualment, Eco-Equip disposa d'un centenar de vehicles i entre 400 i 450 treballadors, segons ha detallat la gerent.
Cardona ha explicat que aquest canvi respon al compromís del govern municipal de "refundar" l'empresa i posar-la al dia. "Creiem que una empresa pública com Eco-Equip ha de ser igual de competitiva que qualsevol altra empresa", ha expressat. El regidor ha destacat que la nova identitat visual "representa una empresa més moderna i propera, alineada amb els valors de sostenibilitat, compromís ambiental i servei públic".
Així doncs, el lema "Cuidem Terrassa" esdevé un element central de la nova imatge. Segons Cardona, "és un missatge de corresponsabilitat" per recordar a la ciutadania que mantenir la ciutat neta "és feina de tots i totes". En la mateixa línia, Maria Cinta ha insistit que "nosaltres podem netejar i cuidar l'entorn, però depèn de tots i cadascun dels ciutadans". La gerent ha explicat que l'objectiu és aconseguir una imatge homogènia, deixant enrere el color taronja antic i apostant per una estètica més actual, que és "la que ens representa".
A més, destacant la importància de la col·laboració ciutadana, Cinta ha recordat serveis com la recollida de voluminosos a través del telèfon gratuït (900 720 135). Xavier Cardona també ha animat la població a utilitzar l'aplicació Cuidem Terrassa per comunicar incidències a l'espai públic. "Sense un esforç conjunt, és molt difícil mantenir una ciutat cuidada", ha conclòs.
Pel que fa a la percepció del servei a la ciutat, la gerent d'Eco-Equip ha assenyalat que les dades del darrer baròmetre municipal mostren una millora en els darrers anys: la neteja ha passat de ser el segon problema més esmentat el 2021 al sisè lloc el 2024, amb una valoració al voltant de 5,5 sobre 10.
D'altra banda, l'empresa adquirirà les properes setmanes un nou vehicle especialitzat que permetrà millorar la gestió de la neteja a la ciutat. Concretament, es tracta d'un camió de succió i impulsió equipat amb bombes d'alta pressió que permet optimitzar les tasques de neteja i millorar l'eficiència en el manteniment de la xarxa de clavegueram.