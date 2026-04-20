Miki Núñez parla de la seva relació amb Laura Escanes: "Segur que faríem molt bona parella, la Laura i jo"

En la seva participació a L’Eclipsi de 3Cat, el cantant terrassenc Miki Núñez es va mostrar proper i transparent en una entrevista marcada pel to íntim i distès del programa. L’artista va parlar tant de la seva trajectòria com de la seva vida personal, incloent-hi els rumors mediàtics que l’han vinculat amb Laura Escanes.
En un moment de l'entrevista, el presentador, Roger Escapa, li va preguntar pels rumors que van circular sobre una possible relació de parella amb Escanes. El de Terrassa va dir: "Segur que faríem molt bona parella la Laura i jo", assegura. La seva parella real, Sara Roy, assegura que rebia missatges de les amigues. "Sara, estàs bé, em preguntaven. A mi no em va molestar mai", comenta la també cantant. I el de Terrassa afegeix: "No vam voler-ho desmentir. Ens hauríem de passar la vida desmentint coses. No cal. Que pensin el que vulguin", va etzibar. Tots dos van coincidir que era "divertit".
Miki assegura que "amb la Laura ens portem de meravella. No hi ha res impostat".
Durant la conversa, Núñez va restar importància a aquestes especulacions i va deixar clar que la relació amb Escanes és d’amistat i bona entesa professional. Tots dos coincideixen en projectes televisius, com les campanades, fet que ha alimentat comentaris sobre una possible relació sentimental.
L’entrevista, compartida amb la seva parella, va permetre abordar aquesta qüestió amb naturalitat i fins i tot amb humor. Segons el mateix cantant, “vam jugar a alimentar” els rumors, conscients de l’interès mediàtic generat, però sempre des d’una complicitat sana i sense afectar la seva relació personal.
En aquest sentit, Núñez va defensar una visió madura de les relacions, destacant la confiança i la comunicació com a pilars fonamentals. També va admetre que l’exposició pública ha estat un aprenentatge progressiu, especialment pel que fa a la gestió de la gelosia i la pressió mediàtica.
Més enllà de la rumorologia, l’entrevista va evidenciar el bon moment vital i professional del cantant de Terrassa, que continua consolidant la seva carrera sense desvincular-se de la seva identitat i del seu origen. La seva intervenció a L’Eclipsi reforça aquesta imatge de proximitat i autenticitat, alhora que posa límits clars entre la seva vida pública i privada.