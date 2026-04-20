L'edifici que va acollir el Centre Mèdic de Terrassa, que avui ens presenta en Robert Cabeza, és un element emblemàtic en la història sanitària de la ciutat.
El 15 de setembre de 1882, el primer Centre Mèdic de Terrassa, també conegut com a Casa de Socors, va ser inaugurat al primer pis del número 7 del carrer de la Palla. Els seus socis fundadors, liderats pels doctors Josep Ullés i Jover i Pau Aymerich i Gilabertó, incloïen tots els metges col·legiats de la ciutat. Amb el suport de l'Ajuntament, la missió principal d'aquest centre era assistir la població més necessitada i funcionar com a casa de socors per als accidentats. Durant el seu primer any, l'Ajuntament el va subvencionar amb 940 pessetes.
Després d'ocupar diverses ubicacions —com els baixos de l'antic Ajuntament, l'edifici municipal actual, l'antic hospital enderrocat per construir el Mercat de la Independència, i els baixos de l'Hospital de Sant Llàtzer—, el Centre Mèdic va iniciar una nova etapa el 1912. L'alcalde Dr. Josep Ullés va impulsar la construcció d'un edifici propi a la cruïlla dels carrers de Sant Quirze i Baldrich, on anteriorment hi havia uns rentadors municipals. L'encàrrec de l'obra es va fer a l'arquitecte Josep M. Coll i Bacardí, qui va projectar un edifici cantoner amb una base de pedra, façanes de maó vist, grans i lluminosos finestrals, i cobertes a diferents vessants.
Destaca la torre semicircular al xamfrà, amb una cúpula d'arcs apuntats i quatre lluernes, coronada per la Copa d'Higiea (deessa grega de la higiene) i la serp enroscada, símbol farmacèutic. A sota, quatre grans finestrals verticals estan dividits per columnes, sobre una base que ressegueix tot l'edifici amb obertures semicirculars. L'estil era eclèctic amb trets estètics modernistes, influïts per l'esperit decorativista de la Secessió Vienesa, característic dels edificis de Coll i Bacardí, així com per l'higienisme arquitectònic.
El diumenge 7 de maig de 1916 es va procedir a la inauguració del Centre, amb l'assistència de nombroses autoritats civils, militars i eclesiàstiques. No obstant això, el regidor senyor Josep Piera, president de Fraternitat Republicana, va lamentar l'absència de representants de la classe treballadora, els qui serien els veritables usuaris del Centre.
Sospito que els responsables de protocol d'aquell moment, en adonar-se de la manca de representació obrera, van sortir immediatament a la recerca de treballadors als vapors propers. La premsa de l'època ho explica així: "Al terminar ayer el acto de la inauguración del nuevo Dispensario Médico, entró una comisión de obreros, con el objeto de visitar aquel edificio, siendo obsequiados por el señor Alcalde y los médicos allí reunidos, con pastas, champagne i cigarros, haciendo dichos obreros elogios del Dispensario".
A mitjans dels anys cinquanta, l'edifici va ser enderrocat malgrat l'oposició del veïnat i de molts ciutadans, ja que era considerat una de les joies del modernisme terrassenc. El solar va acollir posteriorment un nou edifici, obra de l'arquitecte Josep Pratmarsó i Parera, inaugurat el 30 de juny de 1962. Aquest nou edifici va allotjar els nous jutjats, i posteriorment la seu de l'Institut Municipal de Cultura i Esports, el Centre de Normalització Lingüística i, actualment, l'Ateneu Terrassenc.
Després de l'enderroc, el Centre Mèdic va iniciar un nou periple: el dispensari es va traslladar a l'Hospital de Sant Llàtzer, després a l'antiga clínica Maternal del carrer de la Unió, coneguda popularment com "Gota de llet", on es va convertir en Casa de Socors. Finalment, el centre va retornar a l'Hospital de Sant Llàtzer, tancant així un cicle de trasllats i adaptacions constants al llarg dels temps.