Niubó confirma l'expedient obert al Karmel: "l'adoctrinament no té cabuda a l'educació"

El presumpte cas d'adoctrinament i radicalització religiosa a l'Escola Mare de Déu del Carme de Terrassa denunciat per més de 400 pares i mares del centre ha arribat al Parlament de Catalunya. Els Comuns han transmès a l'hemicicle la seva preocupació per l'entrada de grups catòlics ultraconservadors a centres educatius de Catalunya, posant per cas l'exemple de Karmel de Terrassa. Susanna Segovia, diputada dels Comuns, ha exposat el conflicte obert entre el centre i les famílies denunciants. "Que aquests grups que volen l'educació per imposar la seva ideologia conservadora, no és sorpresa. La sorpresa és que ho facin en centres que reben finançament públic", denunciava la diputada. "No podem permetre que els nostres estudiants, en ple procés d'aprenentatge, estiguin a càrrec de professorat que fa apologia de l'odi, el masclisme, el racisme, la xenofòbia i de la violència", afegia Segovia. Per aquest motiu, els Comuns demanen al Govern una investigació a fons del cas i, en cas de ser certes les acusacions, reclamen que es retiri el concert de l'escola Mare de Déu del Carme, per incompliment greu del titular de l'escola.

La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha estat l'encarregada de respondre la petició de Susanna Segovia explicant les actuacions dutes a terme fins al moment. Niubó explica que s'han recollit un gran volum de queixes per part de les famílies del centre, mentre els Serveis Territorials s'han reunit amb 80 famílies per escoltar l'abast dels fets. També s'ha mantingut una reunió amb la titularitat del centre i s'ha demanat que exposi la seva posició respecte d'aquestes queixes. Per aquest motiu, la consellera ha confirmat que s'ha obert un expedient informatiu amb l'objectiu de recollir les proves, escoltar les parts i documentar amb detall la situació. Un expedient que gestiona un inspector aliè a les reunions amb les famílies per garantir la neutralitat en el procés. "Un procés que ha de permetre reforçar la confiança de la comunitat educativa en el centre i, d'altra banda, corregir qualsevol pràctica que no sigui l'adequada en el marc legal i educatiu", detallava Niubó, a la vegada que exclamava que "vull ser clara: l'adoctrinament no té cabuda a l'àmbit educatiu. Les escoles han de garantir la transmissió de valors democràtics, completament compatibles amb la llibertat religiosa o el dret a expressar el pensament o l'opinió de l'alumnat".

Tot i això, la conselleria d'Educatiu informa que el procés es troba en fase d'aclariment dels fets. "Per ara, no seria prudent anticipar cap altra mesura al marge d'aquest expedient informatiu", declarava Niubó, concloent que Educació està seguint el cas amb molta atenció i amb responsabilitat.