El 2025 consolida l'augment del transport públic a Terrassa, amb un fort repunt a Rodalies

Les validacions del sistema T-Mobilitat a Terrassa durant el 2025 confirmen la consolidació de l’ús del transport públic, amb un increment generalitzat a gairebé tots els mitjans a la ciutat. Ara bé, hi ha un augment especialment significatiu: el fort creixement de Rodalies, que registra un augment de més del 54% respecte a l’any anterior. Segons les dades corresponents als títols integrats -com la T-usual, la T-jove o la T-casual-, Rodalies ha passat d’1.052.620 validacions el 2024 a 1.624.787 el 2025, amb 572.167 viatges més. Es tracta, amb diferència, de l’increment percentual més elevat de tots els transports on hi té competència la T-Mobilitat.
Aquest salt s’explica, en gran part, pel canvi de les condicions de l’abonament propi de Rodalies, segons els mateixos operadors. Durant el 2024, aquest títol va ser gratuït, fet que va provocar que molts usuaris optessin per aquest abonament i deixessin temporalment els títols integrats. El 2025, amb la fi de la gratuïtat i l’establiment d’un cost -tot i que reduït-, molts viatgers han tornat a utilitzar títols integrats, especialment la T-jove, que "ofereix una relació qualitat-preu molt competitiva".
Més enllà de Rodalies, les dades mostren una evolució positiva del conjunt del sistema. FGC registra un augment proper al 10%, passant de 5,8 a 6,37 milions de validacions, mentre que l’Exprés Terrassa–Barcelona creix un 16,5%, amb més de 350.000 validacions el 2025.
TMESA, el transport públic urbà amb més validacions, de llarg
Pel que fa al transport urbà, TMESA manté xifres molt elevades, amb més de 16,1 milions de validacions, lleugerament per sobre de les de 2024, amb un 0,36% d'increment. En aquest cas, cal tenir en compte que les dades del 2025 encara no són definitives, ja que resten per consolidar algunes validacions del tram final de l’any, tot i que T-Mobilitat no espera canvis significatius en el còmput global.
Les línies interurbanes que connecten Terrassa amb Sabadell i Matadepera també experimenten increments: entre les dues capitals del Vallès Ocidental, les validacions criexen un 6,26%, mentre que la línia que conecta Terrassa i Matadepera obté un augment més moderat però constant, de gairebé un 1%, que reforça la mobilitat en transport públic entre ambdues poblacions.
Precisament, aquest és l'escenari que dibuixen les dades de 2025 en conjunt: Terrassa consolida la seva mobilitat en transport públic, fins i tot l'augmenta, i el retorn massiu als títols integrats, especialment a Rodalies, evidencia l’impacte directe que tenen les polítiques tarifàries en els hàbits de mobilitat de la ciutadania.