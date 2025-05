El 59% dels infants mostren preocupació per la contaminació a Terrassa

Els infants i joves valoren el verd imperant a Terrassa, tant al parc de Vallparadís, per exemple, com a l'entorn de la ciutat, però el 59% mostren preocupació per la contaminació. Aquesta és una de les conclusions d'una enquesta realitzada a 49 membres del Consell de la Infància i l'Adolescència (CMIAT) que l'Ajuntament ha fet públiques coincidint amb la ratificació del conveni amb UNICEF que reconeix Terrassa com a Ciutat Amiga de la Infància.

En aquest context, el Pla Local de la Infància i Adolescència a Terrassa (PLIA'T) ha engegat una sèrie d’accions per tal de recollir informació sobre l’opinió i percepció que tenen infants i joves sobre els serveis municipals, agents i entitats de la ciutat que tenen incidència en la garantia dels drets envers la promoció, prevenció i/o atenció de la infància i l’adolescència. En aquest procés s’ha realitzat una enquesta virtual a 49 membres del CMIAT i un buidatge de les reflexions presentades pels infants durant les primeres trobades del CMIAT del curs escolar 2024/25 amb una participació total de 191 infants i adolescents. Pel que fa a la relació dels infants i adolescents amb la ciutat, els resultats de l'enquesta han estat els següents:

-El 57% dels infants i adolescents fan ús de l’espai públic (places i carrers) com a zona d’esbarjo i trobada amb els iguals. Segons indica l'Ajuntament, valoren el verd de la ciutat, tant el parc de Vallparadís i el parc de Sant Jordi, com la naturalesa que envolta la ciutat.

- El 34% posa de relleu la importància de sentir Terrassa com un lloc conegut, conèixer l’entorn proper on es mouen (escola, carrer, esplai, places, etc,) i la creació de vincles (tenir amics i amigues i familiars a la ciutat).

-El 59% traslladen preocupació per la contaminació de la ciutat, "que es tradueix en la percepció de molt de trànsit i soroll, en la demanda de regular l’ús de tabac pel carrer, més carrils bici i una percepció generalitzada que volen una ciutat més neta".

-El 69% expliciten que el CMIAT és l’únic espai on consideren que poden opinar de temes que els preocupen de la ciutat i el 13% afegeix que, apart del CMIAT, també ho poden fer a l’escola i a casa. Només el 2% d’infants valoren altres alternatives d’espais per ser escoltats com l’esplai o l’associació veïnal del barri. En aquest sentit, "esdevé un principi primordial per l’Ajuntament apostar per la significació dels espais de participació infantil i adolescent, per la corresponsabilitat i el treball en xarxa entre els diversos serveis municipals que treballen de manera directa o indirecta amb l’objectiu de ser garants dels drets d’aquest grup de població, la infància i adolescència de la ciutat i agents o entitats del territori", apunta el govern municipal.

Conveni amb UNICEF

Aquest dimarts, l’Ajuntament ha ratificat amb UNICEF el conveni que reconeix Terrassa com a Ciutat Amiga de la Infància. Aquest conveni estableix el marc de col·laboració i compromisos de l’Ajuntament i estarà vigent fins el 31 de desembre de 2028.

L'acte va comptar amb la participació de l’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, i del president d’UNICEF Comitè Catalunya, Jaume Lanaspa. Tots dos van ratificar la signatura del conveni de col·laboració establert en el marc de la iniciativa Ciutats Amigues de la Infància, després que la ciutat rebés aquest reconeixement el passat desembre.

La iniciativa Ciutats Amigues de la Infància posa en valor el compromís dels municipis en pro dels drets dels infants i per millorar el benestar dels nens, nenes i adolescents. Aquest acord reforça el compromís del consistori d’impulsar mesures i polítiques que defensin els drets dels infants i adolescents que viuen a la ciutat. Entre d’altres, l’Ajuntament es compromet a complir el Pla Local d’Infància de Terrassa (PLIA’T), que ha de comptar amb pressupost, instruments de seguiment i avaluació; a posar focus en la infància en situació més vulnerable; a continuar treballant coordinadament les polítiques d’infància al municipi; a promoure la participació dels nens i de les nenes i a impulsar el Consell Municipal d’Infants i Adolescents de Terrassa (CMIAT), de manera que la seva opinió sigui tinguda en compte en les polítiques municipals; a formar i sensibilitzar els professionals de l’Ajuntament i també la ciutadania, especialment la infància, sobre els drets dels infants i la Convenció sobre els Drets de l’Infant de les Nacions Unides; i a col·laborar en les campanyes de sensibilització i amb les crides de suport a les situacions d'emergències que faci UNICEF.

A l'acte van assistir la tinent d’alcalde d’Acció Social, Participació i Qualitat Democràtica, i regidora d’Educació, Infància i Adolescència, Patricia Reche; el regidor de Serveis Socials, Noel Duque; i la regidora de Drets Humans i Memòria Democràtica, Montserrat Caupena, a més de 30 representants del Consell Municipal per la Infància i l’Adolescència de Terrassa (CMIAT).

L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, va manifestar que, amb la signatura, "l’Ajuntament reforça el seu compromís ferm i inqüestionable amb els drets dels infants de la nostra ciutat". Ho fa de la mà d’aquest col·lectiu, aprofitant eines clau com el Pla Local de la Infància i l’Adolescència (PLIA) i el CMIAT, que permeten dur a terme "les accions que els infants de Terrassa reclamen" i que exigeix un distintiu com és ser Ciutat Amiga de la Infància i l’Adolescència.

"Des del govern municipal considerem que treballar pels drets de la infància és treballar pels drets de tota la societat", va afegir Ballart. Per la seva part, el president d’UNICEF Comitè Catalunya, Jaume Lanaspa, va destacar que "malgrat els avenços aconseguits en la vida dels infants des de l’aprovació l’any 1989 de la Convenció sobre els Drets de l’Infant, són molts encara els reptes als que hem de fer front, a Catalunya i arreu. I en l’aposta per a la protecció i promoció dels drets dels nens, nenes i adolescents, el rol dels municipis és fonamental, d’aquí que celebrem que un municipi com Terrassa faci explícit aquest compromís i vulgui ser-ne referent". Durant l’acte es va poder veure un dels dos senyals que identifiquen a Terrassa com a Ciutat Amiga i que es col·locaran properament, a proposta del CMIAT, en dos punts de la ciutat: el parc de Vallparadís i el raval de Montserrat.

Primer pas

La constitució del CMIAT el curs 2018-2019 va ser el primer pas en el camí per assolir el reconeixement de Ciutat Amiga de la Infància. En aquest sentit, la tinent d’alcalde d’Acció Social, Participació i Qualitat Democràtica i regidora d’Educació, Infància i Adolescència, Patricia Reche, recorda que "el 2017 Terrassa ja va decidir crear un òrgan de participació infantil, comptant amb els centres educatius i les entitats de la ciutat, que l’any següent es va materialitzar en el Consell de la Infància i l'Adolescència de Terrassa". Actualment, el CMIAT compta amb 50 centres educatius adherits dels quals hi participen 118 infants i adolescents, que s’organitzen per districtes amb trobades mensuals.

El 2022 es va aprovar per unanimitat el primer Pla Local de la Infància i Adolescència a Terrassa (PLIA’T), indispensable per obtenir aquest reconeixement que va arribar el desembre del 2024, després d'haver obtingut la candidatura l’octubre de 2023. Amb una vigència de 10 anys, defineix els reptes i prioritats a treballar en polítiques públiques relacionades amb la infància i l’adolescència a través d’una diagnosi realitzada amb la participació de 3500 persones.

Segons subratlla el consistori, el pla treballa en quatre línies estratègiques fonamentades en la perspectiva dels drets -el dret a la informació i participació, el dret a la salut, al benestar i a la protecció, el dret a l’educació dins i fora de l’escola, i el dret a viure en entorns saludables i segurs-. Aquests eixos es corresponen amb els cinc objectius de Ciutats Amigues de la Infància que recullen els drets de la Convenció sobre els Drets de l’Infant: el dret a ser valorat, respectat i tractat de manera justa, el dret a ser escoltat, el dret als serveis essencials, el dret a viure en entorns segurs i nets, i el dret a ser infant. UNICEF, a través del programa Ciutats Amigues de la Infància i el desplegament d’una bateria d’indicadors, relaciona la Convenció de Drets dels Infants amb el grau d’assoliment d’aquests eixos i, per tant, el grau de compromís de Terrassa per garantir els drets a la infància. "El conveni permetrà avançar en accions i mesures concretes que incideixin directament en la transformació de la vida de la infància i l’adolescència a Terrassa", conclou el govern local.