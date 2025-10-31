ERC reclama un “gest inequívoc” del govern per facilitar les ordenances

El portaveu d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de Terrassa, Pep Forn, ha demanat aquest divendres a l’equip de govern un “gest seriós i inequívoc” en matèria de mobilitat sostenible per poder facilitar l’aprovació de les ordenances fiscals i els pressupostos en el ple extraordinari de dilluns. Segons ha explicat en roda de premsa, els republicans mantenen la voluntat de "facilitar la governabilitat de la ciutat", però consideren que el govern de Jordi Ballart "no ha mostrat prou voluntat d’acord" en aquest àmbit.
El govern municipal, sense majoria absoluta, necessita una abstenció tant per aprovar els pressupostos com per les ordenances en el ple del proper dilluns. El PSC ja ha anunciat que s’abstindrà en la votació del pressupost, tot i que manté obert el vot sobre les ordenances que s'han de votar en primer lloc.
Forn ha recordat que ERC ha defensat des del principi la negociació conjunta de pressupostos i ordenances amb l’objectiu de millorar uns comptes que, al seu entendre, “avancen en alguns reptes de ciutat, però deixen pendents qüestions essencials”. De fet, Pep Forn ha explicat que el seu partit és favorable a l'augment previst de les ordenances. Perquè ha recordat que "si aquest increment del 2,5% d’impostos i taxes s’hagués fet l’any passat, ara tindríem un fons de contingència més ben dotat i hauríem pogut dur a terme projectes que transformessin la ciutat. En canvi, ara s’han d’aprovar sí o sí, perquè si no no es podrien pagar els sous municipals".
Entre les prioritats que els republicans han posat sobre la taula hi ha el manteniment de l’espai públic, el dret a l’habitatge, la reindustrialització, la identitat i cohesió cultural, i la mobilitat. Algunes s’han recollit, però l’assemblea del partit, reunida dijous al vespre, en reclama més.
Segons el portaveu republicà, la negociació amb el govern va avançar en alguns aspectes fins que es va topar amb una “línia vermella” fixada per l’executiu local, quan Esquerra va demanar aturar el projecte d’aparcament al Portal de Sant Roc fins a disposar d’un pla d’aparcaments actualitzat. “Nosaltres no vam posar cap línia vermella, ells sí. Estàvem disposats a seguir parlant i a trobar alternatives, però no hi ha hagut cap resposta ni cap proposta nova en clau de mobilitat sostenible”, ha lamentat.
Pep Forn ha assegurat que "és cert que hem insistit amb el tema del portal de Sant Roc perquè nosaltres no hi creiem i entenem que no s'hauria de fer".
Forn ha criticat que el govern “es mostri satisfet amb el que ja fa” i ha reclamat que s’aprofitin millor les oportunitats per obtenir ajuts supramunicipals en matèria de transport i sostenibilitat, com una subvenció per a joves "que es va deixar perdre" l’any passat.
ERC insisteix que la ciutat necessita fer un pas endavant en polítiques que afavoreixin la reducció del vehicle privat; l’impuls del transport públic, millorant línies i freqüència dels busos; i la creació de zones verdes per avançar cap a una millor gestió de l’aparcament en superfície als barris.
Tot i les discrepàncies, Esquerra manté la porta oberta a una abstenció o fins i tot a un vot favorable, sempre que el govern mostri compromís per avançar cap a una mobilitat més sostenible. “No pensem en clau electoral, sinó en clau de ciutat. Terrassa necessita pressupostos per poder seguir funcionant”, ha afirmat el portaveu.
ERC rebutja les esmenes del PSC
Pel que fa a les esmenes presentades pel PSC a les ordenances fiscals, que l’alcalde va avançar dijous que s’estaven estudiant incorporar, ERC considera que suposen "un pas enrere" en la política social i fiscal de la ciutat. Segons Forn, les modificacions proposades pels socialistes “empitjoren sensiblement” les ordenances i trenquen el principi d’equitat que, diuen, havia inspirat fins ara la tarifació social.
Forn ha explicat que una de les propostes del PSC és modificar el càlcul de la tarifació social al Conservatori, de manera que les famílies amb dos perceptors de renda vegin reduïda la seva aportació. Per ERC, això és un error, perquè el criteri que s’hauria de mantenir és el dels ingressos totals de la unitat familiar, independentment de quants membres treballin. “Això carrega el sistema, perquè acaba beneficiant famílies amb ingressos més alts, i desvirtua el sentit de la tarifació social”, ha assegurat Forn.
Un altre punt que els republicans rebutgen és la bonificació del 80% de l’IBI per a persones que paguin lloguer o hipoteca de l’habitatge habitual. Forn ha alertat que aquesta proposta no té en compte el patrimoni global dels propietaris i podria afavorir contribuents amb diversos immobles: "Una persona pot demanar una rebaixa de l’IBI per l’habitatge habitual i, alhora, tenir una torre a la Cerdanya o una segona residència a la Costa Brava. No és una mesura justa".
També ha criticat les modificacions que el PSC planteja pel que fa al rebut de l’aigua. D’una banda, els socialistes volen augmentar el cànon intern que paga l’Ajuntament, de 0,14 a 0,27 euros per metre cúbic: que, en canvi, Esquerra defensa aplicar de manera progressiva per evitar tensions en serveis municipals com les piscines o la neteja viària. "L’altra era deixar sense efecte l’actualització de l’increment del 2,5% del preu de l’aigua per a ús domèstic, cosa que posaria en risc l’equilibri financer de Taigua, l’empresa municipal que gestiona el servei, i entenem que és una mesura irresponsable", ha afirmat Forn.