Terrassa dona el tret de sortida a una nova "Tardor de Cuina i Bolets"

Terrassa torna a celebrar la seva tardor gastronòmica amb una nova edició de la campanya “Tardor de Cuina i Bolets”, una iniciativa que combina gastronomia, comerç i turisme local. El tinent d’alcalde de Projecció de la Ciutat, Joan Salvador, ha presentat aquest dijous la programació, acompanyat de representants del Gremi d’Hostaleria de Terrassa i Comarca i de l’Associació de Venedors del Mercat de Sant Pere.
La proposta, que ja és una cita clàssica al calendari terrassenc, inclou dues activitats principals: la 27a Jornada Gastronòmica de Cuina i Bolets, que s’allargarà del 31 d’octubre al 23 de novembre, i la 19a Fira del Bolet, que tindrà lloc el dissabte 8 de novembre als voltants del Mercat de Sant Pere.
Segons Salvador, la campanya “va més enllà d’una simple proposta culinària i vol posar en valor la qualitat de la gastronomia local, dinamitzar el comerç de proximitat i donar suport als productors del territori”. Enguany, setze establiments de restauració de la ciutat hi participen amb menús i tapes elaborats amb productes de temporada i bolets com a protagonistes.
La representant del Gremi d’Hostaleria, Mariona Rierola, ha destacat que cinc d’aquests establiments oferiran menús especials, mentre que la resta han preparat plats o tapes que es podran tastar durant les tres setmanes de la campanya. “És una manera de seguir potenciant la restauració local i de reivindicar el producte de proximitat i de temporada”, ha remarcat.
Per la seva banda, Laura Bigordà, presidenta de l’Associació de Venedors del Mercat de Sant Pere, ha avançat alguns detalls de la Fira del Bolet, que se celebrarà de 9 del matí a 3 de la tarda. L’esdeveniment comptarà amb paradetes de bolets, productes artesanals i alimentaris, tallers familiars i una aula micològica per aprendre a reconèixer diferents varietats. A més, dins del mercat hi haurà un concurs de cuina amb bolets, en què el públic podrà votar el seu plat preferit i participar en el sorteig d’una cistella de productes de temporada.
Bigordà ha remarcat que la fira vol ser “una mostra que el barri està viu” i que aposta per “mantenir la vitalitat del petit comerç”. “Convidem tothom a sortir al carrer, a passejar, a parlar i a gaudir d’un dia especial amb els veïns i veïnes”, ha afegit.
Com a novetat, des del Servei de Turisme s’han programat rutes i activitats complementàries, com visites patrimonials a la Seu d’Ègara, la Casa Alegre o la Torre del Palau, jornades de portes obertes als museus locals i sortides al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt. També es faran tastos de vins, olis i formatges de proximitat.
Tota la informació detallada es pot consultar al programa oficial de la campanya i als canals de Terrassa Turisme i Visita Terrassa.